В чем подозревают украинских предпринимателей

В Украине более 50 тысяч физических лиц-предпринимателей могут быть причастны к незаконным схемам, заявил руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук, передает 24 Канал.

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А именно речь идет о студентах, которые желают получить легкие деньги предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов.

Александр Ткачук Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 миллиардов гривен ежегодно.

Чтобы эффективнее бороться с налоговыми схемами, в БЭБ предлагают создать совместный Центр противодействия налоговым правонарушениям вместе с ГНС и Госфинмониторингом.

Интересно! С начала года на счетах фиктивных компаний уже заблокировали около 30 миллионов гривен.