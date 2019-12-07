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      На встрече президентов России и Беларуси погас свет: Лукашенко отшутился

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      Во время встречи президентов РФ и Беларуси погас свет / ТАСС

      Во время переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко неожиданно погас свет. Говорили о проблемах интеграции двух стран.

      Лукашенко пошутил, что в этом виноват пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, об этом сообщает российское издание РБК.

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      "Это все Дима Песков, я знаю", – сказал лидер Беларуси о шутке Путина.

      О чем Путин и Лукашенко договаривались

      Во время этой встречи главы государств обсуждали проблемы углубления интеграции. Еще в конце 2018 года Беларусь и Россия решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

      • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.
      • При этом Лукашенко не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть.

      Лукашенко убеждал, что не сдаст независимость и суверенитет страны, а Беларусь с Россией не ведут диалог о создании единого парламента.

      В Минске 7 декабря несколько сотен человек вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновение с активистами.

      Интеграция Беларуси с Россией: что еще нужно знать

      Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле;
      • планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центральных банка;
      • создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частично объединить платежные системы, а с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси
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