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      Я вам не пацан, – Лукашенко пообещал, что Беларусь не войдет в состав России: видео

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      Александр Лушканко и Владимир Путин / ТАСС

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Он также заверил, что не подпишет документы, которые "принесут вред" Беларуси.

      Президент Беларуси выступил перед депутатами Палаты представителей и членов Совета Республики нацсобрания. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

      К теме: Создание единого правительства и энергорынка: о чем договорились Путин и Лукашенко

      Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России,
      – отметил Лукашенко.

      При этом он отметил, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например – о создании единого парламента.

      Лукашенко сообщил также, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", находится на завершающей стадии. При этом он указал, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности газа и нефти.

      Смотрите видео речи Александра Лукашенко:

       

      Отметим, что ранее посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать совместное правительство, рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. По словам посла, эти цели являются грандиозными и они не должны меняться.

      Что происходит между Россией и Беларусью?
      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".

      Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

      Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко Новости Беларуси
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