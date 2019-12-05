Я вам не пацан, – Лукашенко пообещал, что Беларусь не войдет в состав России: видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Он также заверил, что не подпишет документы, которые "принесут вред" Беларуси.

Президент Беларуси выступил перед депутатами Палаты представителей и членов Совета Республики нацсобрания. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

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Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России,

– отметил Лукашенко.

При этом он отметил, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например – о создании единого парламента.

Лукашенко сообщил также, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", находится на завершающей стадии. При этом он указал, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности газа и нефти.

Смотрите видео речи Александра Лукашенко:

Отметим, что ранее посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать совместное правительство, рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. По словам посла, эти цели являются грандиозными и они не должны меняться.

Что происходит между Россией и Беларусью?

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".



Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.



Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.