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      Я вам не пацан, – Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не увійде до складу Росії: відео

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      Олександр Лукашенко і Володимир Путін / ТАСС

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається здавати незалежність і суверенітет країни. Він також запевнив, що не підпише документи, які "принесуть шкоду" Білорусі.

      Президент Білорусі виступив перед депутатами Палати представників і членів Ради Республіки нацзборів. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

      До теми: Створення єдиного уряду і енергоринку: про що домовилися Путін і Лукашенко

      Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії,
      – наголосив Лукашенко.

      При цьому він зазначив, що сторони не ведуть діалог з політичних питань, наприклад – про створення єдиного парламенту.

      Лукашенко повідомив також, що робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави і пакетом "дорожніх карт", перебуває на завершальній стадії. При цьому, він вказав, що поки не вирішено ряд принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

      Дивіться відео промови Олександра Лукашенка:

       

      Відзначимо, що раніше посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу і електроенергії та уніфіковане податкове законодавство. За словами посла, такі цілі є грандіозними і вони не повинні змінюватися.

      Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".

      Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

      Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко
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