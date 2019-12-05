Я вам не пацан, – Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не увійде до складу Росії: відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається здавати незалежність і суверенітет країни. Він також запевнив, що не підпише документи, які "принесуть шкоду" Білорусі.

Президент Білорусі виступив перед депутатами Палати представників і членів Ради Республіки нацзборів. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

До теми: Створення єдиного уряду і енергоринку: про що домовилися Путін і Лукашенко

Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії,

– наголосив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що сторони не ведуть діалог з політичних питань, наприклад – про створення єдиного парламенту.

Лукашенко повідомив також, що робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави і пакетом "дорожніх карт", перебуває на завершальній стадії. При цьому, він вказав, що поки не вирішено ряд принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

Дивіться відео промови Олександра Лукашенка:

Відзначимо, що раніше посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу і електроенергії та уніфіковане податкове законодавство. За словами посла, такі цілі є грандіозними і вони не повинні змінюватися.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".



Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.



Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.