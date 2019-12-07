18:21
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      На зустрічі президентів Росії і Білорусі згасло світло: Лукашенко віджартувався

      416 Читать новость на русском
      Під час зустрічі президентів РФ і Білорусі згасло світло / ТАСС

      Під час переговорів президентів Росії та Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка несподівано згасло світло. Говорили про проблеми інтеграції двох країн.

      Лукашенко пожартував, що в цьому винен прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, про це повідомляє російське видання РБК.

      Цікаво: На Майдані в Києві влаштували акцію на підтримку Білорусі: фото

      "Це все Діма Пєсков, я знаю", – сказав лідер Білорусі про жарт Путіна.

      Про що Путін і Лукашенко домовлялись

      Під час цієї зустрічі глави держав обговорювали проблеми поглиблення інтеграції. Ще наприкінці 2018 року Білорусь і Росія вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції.

      • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.
      • При цьому Лукашенко не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту.

      Лукашенко переконував, що не здасть незалежність і суверенітет країни, а Білорусь із Росією не ведуть діалог про створення єдиного парламенту.

      В Мінську 7 грудня кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

      Інтеграція Білорусі з Росією: що ще треба знати

       Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.

      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.
      • Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
      • створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії;
      • частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
      5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою
      сьогодні
      12842
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Путін робить усе можливе, аби Україну не прийняли до Євросоюзу: шокуючі факти
      Антон Голобородько 280
      сьогодні , 14:30 Розкішні яхти, елітні маєтки та відпочинок у Криму: шокуючі статки суддів Майдану
      Віталій Шабунін 1262
      сьогодні , 12:35 Російського студента Єгора Жукова засудили за блог: що відомо про нього та його справу
      Василь Денисюк 824
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 1039
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук