На зустрічі президентів Росії і Білорусі згасло світло: Лукашенко віджартувався

Під час переговорів президентів Росії та Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка несподівано згасло світло. Говорили про проблеми інтеграції двох країн.

Лукашенко пожартував, що в цьому винен прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, про це повідомляє російське видання РБК.

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"Це все Діма Пєсков, я знаю", – сказав лідер Білорусі про жарт Путіна.

Про що Путін і Лукашенко домовлялись

Під час цієї зустрічі глави держав обговорювали проблеми поглиблення інтеграції. Ще наприкінці 2018 року Білорусь і Росія вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.

При цьому Лукашенко не домагається від Москви зниження цін на газ або нафту.

Лукашенко переконував, що не здасть незалежність і суверенітет країни, а Білорусь із Росією не ведуть діалог про створення єдиного парламенту.

В Мінську 7 грудня кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

Інтеграція Білорусі з Росією: що ще треба знати

Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.