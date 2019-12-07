Це окупація: Білоруси вийшли на протест проти приєднання до Росії – фото і відео

Сотні людей і Мінську вийшли 7 грудня на протест проти інтеграції Білорусі в сусідню Росію. Причиною послугували заяви білоруської влади про те, що Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу, електроенергії та уніфіковане податкове законодавство.

Протестувальники тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". Чимало з учасників були загорнуті в національні білоруські прапори. А лідери протесту виголошували промови білоруською мовою, попри те, що на сьогодні нею мало хто користується у країні.

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Мітингувальники також утворили на центральних вулицях "живий ланцюг".

З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали портрети Путіна. Вигукавали також гасла українського Євромайдану, зокрема "Віримо, можемо, переможемо!"

В якийсь момент на площу, де влаштували протест, прийшли невідомі в цивільному. Між ними та пікетувальниками спалахнули сутички.

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Дивіться відео протесту в Мінську проти приєднання Білорусі до Росії:

Акцыя "жывы ланцуг" скончылася. Людзі зьбіраюцца на Кастрычніцкай плошчы. pic.twitter.com/XnTcrdeHqA — Радыё Свабода (@svaboda) December 7, 2019

Акцыя пратэсту супраць Інтэграцыі з Расеяй у Менскуhttps://t.co/AxYSohhtBE pic.twitter.com/U7lFVmDt11 — Радыё Свабода (@svaboda) December 7, 2019