12:12
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Це окупація: Білоруси вийшли на протест проти приєднання до Росії – фото і відео

      156 Читать новость на русском
      Протести в Білорусі проти приєднання до Росії / Колаж 24 каналу

      Сотні людей і Мінську вийшли 7 грудня на протест проти інтеграції Білорусі в сусідню Росію. Причиною послугували заяви білоруської влади про те, що Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу, електроенергії та уніфіковане податкове законодавство.

      Протестувальники тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". Чимало з учасників були загорнуті в національні білоруські прапори. А лідери протесту виголошували промови білоруською мовою, попри те, що на сьогодні нею мало хто користується у країні.

      Читайте також: Лукашенко призначив чиновника з КДБ головою своєї адміністрації

      Мітингувальники також утворили на центральних вулицях "живий ланцюг".

      З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали портрети Путіна. Вигукавали також гасла українського Євромайдану, зокрема "Віримо, можемо, переможемо!"

      В якийсь момент на площу, де влаштували протест, прийшли невідомі в цивільному. Між ними та пікетувальниками спалахнули сутички.

      Новина доповнюється…

      Дивіться відео протесту в Мінську проти приєднання Білорусі до Росії:

       

      Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв продовжує зростати
      сьогодні
      14546
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Білорусі Новини Росії Новини політики Протести Пікет Сутички
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 41
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1054
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1560
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 585
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 1049
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук