Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового голову своєї адміністрації. Ним став генерал-майор Ігор Сергієнко – перший заступник голови Комітету держбезпеки Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що перед цим призначенням було багато дискусій та суперечок, повідомляє ОНТ.

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Що мене схилило найбільше – ваша робота у Комітеті держбезпеки була пов'язана з проблемами, якими пріоритетно займається адміністрація. Це кадри, їх чистота, політичні, соціально-політичні питання. Ви дуже добре цим володієте,

– підкреслив президент Білорусі.

Олександр Лукашенко наголосив, що адміністрація – це політичний штаб президента. А ще він пов'язав призначення з "необхідністю зберегти країну".

"Ви патріот, віддана справі людина, досвідчена. Треба нам попрацювати всім так, щоб нове покоління прийшло і змогло продовжити роботу, яку ми почали, змогло зберегти країну. Зараз нам треба зберегти країну", – заявив Лукашенко.

Що може загрожувати Білорусі?

Останнім часом все гучнішими стають розмови про об'єднання Білорусі і Росії, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".



Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі.

Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах є і створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.



Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.