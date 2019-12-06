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      Щоб зберегти країну: Лукашенко призначив чиновника з КДБ головою своєї адміністрації

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      Ігор Сергієнко очолив адміністрацію Олександра Лукашенка / naviny.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового голову своєї адміністрації. Ним став генерал-майор Ігор Сергієнко – перший заступник голови Комітету держбезпеки Білорусі.

      Лукашенко підкреслив, що перед цим призначенням було багато дискусій та суперечок, повідомляє ОНТ.

      До слова: Я вам не пацан, – Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не увійде до складу Росії: відео

      Що мене схилило найбільше – ваша робота у Комітеті держбезпеки була пов'язана з проблемами, якими пріоритетно займається адміністрація. Це кадри, їх чистота, політичні, соціально-політичні питання. Ви дуже добре цим володієте,
      – підкреслив президент Білорусі.

      Олександр Лукашенко наголосив, що адміністрація – це політичний штаб президента. А ще він пов'язав призначення з "необхідністю зберегти країну".

      "Ви патріот, віддана справі людина, досвідчена. Треба нам попрацювати всім так, щоб нове покоління прийшло і змогло продовжити роботу, яку ми почали, змогло зберегти країну. Зараз нам треба зберегти країну", – заявив Лукашенко.

      Що може загрожувати Білорусі?

      Останнім часом все гучнішими стають розмови про об'єднання Білорусі і Росії, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".

      Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі.

      Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах є і створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

      Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко
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