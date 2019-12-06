07:09
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Чтобы сберечь страну: Лукашенко назначил чиновника с КГБ головой администрации

      61 Читати новину українською
      Игорь Сергиенко возглавил администрацию Александра Лукашенко / naviny.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации. Им стал генерал-майор Игорь Сергиенко – первый заместитель председателя Комитета госбезопасности Беларуси.

      Лукашенко подчеркнул, что перед этим назначением было много дискуссий и споров, сообщает ОНТ.

      К слову: Я вам не пацан,  Лукашенко пообещал, что Беларусь не войдет в состав России: видео

      Что меня склонило всего  ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете,
       подчеркнул президент Беларуси.

      Александр Лукашенко подчеркнул, что администрация  это политический штаб президента. А еще он связал назначения с "необходимостью сохранить страну".

      "Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас нам надо сохранить страну",  заявил Лукашенко.

      Что может угрожать Беларуси?

      В последнее время разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".

      Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли.

      Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

      Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

      Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине будет солнечно и тепло
      сегодня
      141
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 декабря , 23:03 Главные новости 5 декабря: нашли вторую жертву пожара в Одессе, в Раде подрались "слуги народа"
      Андрій Шляхтін 340
      5 декабря , 22:00 Куда бежит Зеленский
      Леонід Швець 1384
      5 декабря , 18:00 Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
      Блог Соцмережі 2692
      5 декабря , 17:26 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 218
      5 декабря , 17:10 Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины
      Інна Жолобович 1593
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук