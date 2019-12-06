Чтобы сберечь страну: Лукашенко назначил чиновника с КГБ головой администрации

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации. Им стал генерал-майор Игорь Сергиенко – первый заместитель председателя Комитета госбезопасности Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что перед этим назначением было много дискуссий и споров, сообщает ОНТ .

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Что меня склонило всего – ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете,

– подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что администрация – это политический штаб президента. А еще он связал назначения с "необходимостью сохранить страну".

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас нам надо сохранить страну", – заявил Лукашенко.

Что может угрожать Беларуси?

В последнее время разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".



Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли.

Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.



Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.