Протесты в Беларуси против интеграции с Россией: задержали организатора

Организатора акций протеста в Беларуси против интеграции республики с Россией Павла Северинца задержали 18 декабря в Минске. В ближайшие дни должен был состояться очередной митинг.

Северинца 17 декабря вызвали в милицию за акцию 7 декабря об этом сообщила его жена Ольга Северинец, передает "Радио Свобода".

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Активиста задержали уже на следующий день, 18 декабря, на выходе из дома. Северинец успел только в коротком телефонном звонке сообщить жене, что его "крутят" бойцы ОМОНа. Сейчас его телефон отключен.

Ранее Северинца задерживали силовики в штатском. На этот раз активиста схватили бойцы при полной амуниции. Кроме того, 18 декабря задержали координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского. Связи с ним тоже пока нет.

Белорусская оппозиция ранее анонсировала новую акцию против интеграции с РФ на 20-21 декабря. После этого около двух десятков активистов вызвали повестками в милицию для составления протоколов за участие в предыдущих акциях.

Что надо знать о протестах в Беларуси?

В Минске 7 декабря несколько сотен человек вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

Интеграция Беларуси с Россией: основное

Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств

обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

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