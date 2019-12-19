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      Путин: российский и белорусский народ – почти то же, что и с украинцами

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      Путин считает, что россияне с украинцами и белорусами – одно и то же / ТАСС

      Владимир Путин доволен сближением с Беларусью в рамках Союзного государства. Глава Кремля считает, что российский и белорусский народ – почти одно и то же.

      Так Путин оценил и украинцев, об этом президент страны-агрессора заявил во время пресс-конференции 19 декабря.

      Последние события: Протесты в Беларуси против интеграции с Россией – задержали организатора

      Таким образом российский лидер ответил на вопрос о перспективах создания Союзного государства с Белоруссией. Такое решение он считает правильным.

      Российский и белорусский народ, по-моему, то же самое, что и украинский и российский – почти одно и то же. В этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовник истоков,
      – заявил он.

      Путин добавил, что "очень рад за сближение с Беларусью" и видит в этом определенный прогресс.

      "Здесь есть определенные достижения, особенно в социальной сфере. Но решение, которое когда-то приняли по строительству Союзного государства, в подавляющем большинстве нереализовано. Там 90% не сделали", – сказал он.

      Интеграция Беларуси с Россией: основное

      Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств
      обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

      В Минске 7 декабря несколько сотен человек вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле;
      • планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;
      • создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Владимир Путин Российская пропаганда Новости Беларуси Александр Лукашенко
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