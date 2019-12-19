Путин: российский и белорусский народ – почти то же, что и с украинцами

Владимир Путин доволен сближением с Беларусью в рамках Союзного государства. Глава Кремля считает, что российский и белорусский народ – почти одно и то же.

Так Путин оценил и украинцев, об этом президент страны-агрессора заявил во время пресс-конференции 19 декабря.

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Таким образом российский лидер ответил на вопрос о перспективах создания Союзного государства с Белоруссией. Такое решение он считает правильным.

Российский и белорусский народ, по-моему, то же самое, что и украинский и российский – почти одно и то же. В этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовник истоков,

– заявил он.

Путин добавил, что "очень рад за сближение с Беларусью" и видит в этом определенный прогресс.

"Здесь есть определенные достижения, особенно в социальной сфере. Но решение, которое когда-то приняли по строительству Союзного государства, в подавляющем большинстве нереализовано. Там 90% не сделали", – сказал он.

Интеграция Беларуси с Россией: основное

Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств

обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

В Минске 7 декабря несколько сотен человек вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.