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      Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае агрессии защитит Беларусь от России

      156 Читати новину українською
      Александр Лукашенко / echo.msk.ru

      Александр Лукашенко уверен, что страны НАТО вовремя отреагируют, если Россия попытается нарушить суверенитет Беларуси. При этом, по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.

      Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

      К теме: Путин: российский и белорусский народ – почти то же, что и с украинцами

      В то же время, Лукашенко заявил, что не чувствует сейчас рост угрозы суверенитету Беларуси. По его словам, угроза Беларуси станет угрозой для НАТО.

      Лукашенко пообещал, что пока он у власти, никаких подобных угроз не возникнет.

      Он также отметил, что сегодня интересы Запада и Востока пересекаются в Беларуси.

      Мы находимся в центре "котла". Поэтому надо себя вести настолько тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле,
      – добавил президент Беларуси.

      Отметим, что ранее начальник генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с НАТО относительно формата масштабных военных учений. По его словам, условием проведения маневров является то, что Беларусь и РФ должны быть союзниками.

      В Минске люди вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

      Основное об интеграции Беларуси с Россией:

      • Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.
      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.
      • Накануне очередной акции протеста состоялась встреча президентов России и Беларуси. На переговорах президенты Путин и Лукашенко согласовали очередные условия интеграции. По информации министра экономического развития России Максима Орешкина, несогласованны карты касающиеся газовой, нефтяной и налоговой отраслей.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко НАТО Новости Беларуси
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