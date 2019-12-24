Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае агрессии защитит Беларусь от России

Александр Лукашенко уверен, что страны НАТО вовремя отреагируют, если Россия попытается нарушить суверенитет Беларуси. При этом, по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.

Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

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В то же время, Лукашенко заявил, что не чувствует сейчас рост угрозы суверенитету Беларуси. По его словам, угроза Беларуси станет угрозой для НАТО.

Лукашенко пообещал, что пока он у власти, никаких подобных угроз не возникнет.

Он также отметил, что сегодня интересы Запада и Востока пересекаются в Беларуси.

Мы находимся в центре "котла". Поэтому надо себя вести настолько тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле,

– добавил президент Беларуси.

Отметим, что ранее начальник генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с НАТО относительно формата масштабных военных учений. По его словам, условием проведения маневров является то, что Беларусь и РФ должны быть союзниками.

В Минске люди вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

Основное об интеграции Беларуси с Россией: