Після розмови з Путіним Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив щонайшвидше завершити нафтові перемовини з Росією та знайти альтернативні джерела її постачання. Цікаво, що зробив він це одразу після двох поспіль розмов з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 30 та 31 грудня 2019 року.

Мовиться про постачання залізничним транспортом з балтійських портів, а також про альтернативні постачання нафтопроводу "Дружба", повідомляє "Медуза".

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Доручення про пошук альтернативи російській нафті Олександр Лукашенко надав під час наради з керівництвом нафтопереробного комплексу Білорусі.

Пошуки Білоруссю альтернативних джерел нафти

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

Булоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.