11:07
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, 1 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Після розмови з Путіним Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті

      1611 Читать новость на русском
      Лукашенко знову шантажує Путіна альтернативними джерелами нафти / tass.ru

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив щонайшвидше завершити нафтові перемовини з Росією та знайти альтернативні джерела її постачання. Цікаво, що зробив він це одразу після двох поспіль розмов з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 30 та 31 грудня 2019 року.

      Мовиться про постачання залізничним транспортом з балтійських портів, а також про альтернативні постачання нафтопроводу "Дружба", повідомляє "Медуза".

      Цікаво: Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

      Доручення про пошук альтернативи російській нафті Олександр Лукашенко надав під час наради з керівництвом нафтопереробного комплексу Білорусі.

      Пошуки Білоруссю альтернативних джерел нафти

      Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

      Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

      Булоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

      Донька Ольги Сумської вдруге вагітна
      сьогодні
      3990
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини Білорусі Нафта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:01 Головні новини 1 січня: Новий рік, зміни-2020, транзит газу
      1763
      1 січня , 17:49 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 1626
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      735
      1 січня , 16:00 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 7633
      1 січня , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 8751
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук