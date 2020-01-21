Нефтяной конфликт России и Беларуси: Минск нашел еще одну альтернативу
"Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти с месторождения Johan Sverdrup. Беларусь надеется на продолжение такого сотрудничества.
Норвежскую нефть доставят в Беларусь через литовский порт Клайпеда, пишет DW. Норвежский танкер Breiviken должен прибыть в Клайпеду 22 января.
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Оттуда нефть будет доставлена в Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод по железной дороге. На танкере – 80 000 тонн нефти. После получения первой партии топлива белорусская сторона намерена продолжать переговоры о дальнейших поставках.
Белорусское издание Tut.by отмечает, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды обойдутся Минску примерно в 20 долларов за тонну. Это значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.
Соглашение заключали на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за чего Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.
Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти
- Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.
- Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
- Потом зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.
Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.
- Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.