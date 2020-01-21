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      Нефтяной конфликт России и Беларуси: Минск нашел еще одну альтернативу

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      Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ / ТАСС

      "Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти с месторождения Johan Sverdrup. Беларусь надеется на продолжение такого сотрудничества.

      Норвежскую нефть доставят в Беларусь через литовский порт Клайпеда, пишет DW. Норвежский танкер Breiviken должен прибыть в Клайпеду 22 января.

      Интересно: Замена российской нефти: Беларусь рассматривает Украину как возможного поставщика

      Оттуда нефть будет доставлена в Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод по железной дороге. На танкере – 80 000 тонн нефти. После получения первой партии топлива белорусская сторона намерена продолжать переговоры о дальнейших поставках.

      Белорусское издание Tut.by отмечает, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды обойдутся Минску примерно в 20 долларов за тонну. Это значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

      Соглашение заключали на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за чего Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

      Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.
         
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
         
      • Потом зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.

      Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

      • Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Норвегия Новости Беларуси нефть
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