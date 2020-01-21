Нефтяной конфликт России и Беларуси: Минск нашел еще одну альтернативу

"Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти с месторождения Johan Sverdrup. Беларусь надеется на продолжение такого сотрудничества.

Норвежскую нефть доставят в Беларусь через литовский порт Клайпеда, пишет DW. Норвежский танкер Breiviken должен прибыть в Клайпеду 22 января.

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Оттуда нефть будет доставлена в Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод по железной дороге. На танкере – 80 000 тонн нефти. После получения первой партии топлива белорусская сторона намерена продолжать переговоры о дальнейших поставках.

Белорусское издание Tut.by отмечает, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды обойдутся Минску примерно в 20 долларов за тонну. Это значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

Соглашение заключали на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за чего Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.



Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.



Потом зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.

Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.