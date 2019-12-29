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      У Мінську люди вп'яте вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією: фото

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      У Мінську вп'яте вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією / www.radiosvoboda.org

      Приблизно 120 людей взяли участь в акції протесту проти поглиблення інтеграції з Росією. Вона відбулася у Мінську вже вп'яте. Після акції кілька десятків людей утворили "живий ланцюг".

      Як пише білоруська служба "Радіо Свобода", цього разу силовики не затримували активістів і загалом не перешкоджали проведенню мітингів.

      Важливо! Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

      Акції протесту фактично були спричинені переговорами Президента Білорусі Олександра Лукашенка та Президента РФ Володимира Путіна. Російська влада порушувала питання про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у рамках Союзної держави. Опозиціонери побоюються, що підсумком переговорів може стати фактична втрата країною суверенітету Білорусі.


      Такі акції у білоруській столиці відбуваються вже вп'яте


      Протести у Мінську


      Цього разу силовики не затримували активістів

      Що відомо про інтеграцію Білорусі з РФ?Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції нібито перебуває на завершальній стадії.

      Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

      Цікаво! Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протести Мінськ Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
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