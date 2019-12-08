Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі

Президент Росії Володимир Путін й очільник Білорусі Олександр Лукашенко 7 грудня проговорили більше 5 годин, але, всупереч очікуванням, не підписали угоду про поглиблену інтеграцію. Наступна зустріч відбудеться 20 грудня в Санкт-Петербурзі.

Які настрої в Білорусі, які є проблеми і перспективи та що це об’єднання означає для України, розбирався журналіст 24 каналу.

Лідери домовляються про створення конфедерації – об’єднання двох суверенних держав мало не з єдиним парламентом, податковими органами та урядом. Мова йде начебто лише про економічну співпрацю, але оскільки зміст документів, які хочуть підписати президенти, громадськості невідомий, в Білорусі говорять про загрозу втрати незалежності. Адже будь-яке об’єднання у контексті цих держав, означає поглинення Росією "молодшого брата".

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Ідея про союзну державу між Росією й Білоруссю існує давно, але якщо раніше білоруси хотіли цього об’єднання, то тепер таких людей стає дедалі менше, кажуть соціологи. За інформацією, яку 24 каналу з Мінська повідомив голова білоруського "Руху Салідарнасьці "Разам" В'ячеслав Сівчик, лише 7% білорусів хочуть союзу з Росією. Це дані академії наук Республіки Білорусь.

До слова, сам В'ячеслав не один раз страждав від режиму Лукашенка – його били й кидали у в’язницю через те, що він має іншу думку, ніж влада.

Що передбачитиме союз Росії та Білорусі?

Раніше у Держдумі РФ заявляли про завершення підготовки проекту концепції зближення законодавства Росії та Білорусі.

Що відомо про союз?Країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії. Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

Абсолютна більшість людей в Білорусі з тривогою чекають цього дня, каже В’ячеслав Сівчик. Ніхто не знає точно, що саме відбувається. Я маю на увазі формат документу, який збирається підписати Лукашенко з Путіним.

Також білоруський громадський діяч повідомив, що навіть депутати білоруського парламенту не змогли дізнатися про зміст документів. На їх запити просто ніхто не відповів.

Загроза масштабних маніфестацій й спонукає тримати у таємниці подробиці зустрічей.

Путін має глобальні плани на Білорусь та Україну. Після його зустрічі з Лукашенком, відбудеться зустріч у нормандському форматі, де вирішуватимуть українське питання. Президенту Росії не потрібні великі акції протестів у Мінську напередодні цієї зустрічі,

– сказав Сівчик.

Проте маніфестації все таки відбулися. 7 грудня у Мінську та Києві білоруси й солідарні з ними українці вийшли проти союзу Росії й Білорусі. Також солідарні акції відбулися у Брюсселі, Варшаві та інших європейських містах.

До речі, акції протесту в Білорусі не безкоштовні. Після змін законодавства, громадяни мусять заплатити міліції кілька тисяч доларів за реалізацію свого права на протест. Тобто активістам треба ще платити за те, що б їх били, каже Сівчик.

Він також повідомив, що в Білорусі немає проросійських акцій, тому не можна вірити кремлівській пропаганді, начебто за союз з Росією там виступають 90% населення. Це маніпуляція, заявив Сівчик.

В'ячеслав Сівчик / Фото з Facebook

Інформаційна війна, за його словами, є дуже сильним інструментом, який здатен змінювати думки людей.

"Мені дуже прикро, що соціологічні дослідження показали, що Лукашенка вважають найпопулярнішим зарубіжним політиком в Україні. Це говорить про те, що українці мало знають про білоруські реалії", – каже Сівчик.

Що каже сам Лукашенко?

Він запевняє, що ніякої здачі національних інтересів не відбудеться.

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Жоден документ мною не буде затверджений, якщо буде суперечити головним принципам нашого суспільства: це суверенітет і незалежність нашої держави. Якщо не будуть вирішені принципові питання, ніякі дорожні карти не будуть підписані,

– наголосив він.

Президент Білорусі пояснив, що його країну не пускають на російський ринок і через це вона втрачає 9 мільярдів доларів на рік.

Ми продаємо в Росії менше, ніж вони у нас. Ці гроші треба заробити на російському ринку. Але нас туди не пускають. Звичайно, ми з Росією воювати не будемо. Але щороку ми щось втрачаємо. Вибачте, на хр*на потрібен такий союз. Про це знає російський президент, ми з ним дружимо, я йому можу ще й не так сказати,

– наголосив Лукашенко.

Він додав, що інтеграція Білорусі та Росії можлива лише на рівних умовах, однак поки нема чого переживати.

"Ми хочемо рівних умов – ось це буде союз. Може, до об'єднання держав дійдемо. Але поки не партеся, я такий же патріот, як і ви", – підсумував глава Білорусі.

Всі вже звикли, що заяви білоруського незмінного президента бувають доволі суперечливими.

Наприклад у вересні він заявляв, що білоруси й росіяни один народ, а у листопаді вже висунув територіальні претензії до РФ – він сказав, що Калінінградська область це "наша" територія. Потім Лукашенко звісно віджартувався, мовляв, ми з Путіним це обговорили.

Олександр Лукашенко / 24 канал

Не забув президент Білорусі, у контексті Калінінградської області, по злому пожартувати й про Україну.

Добре, що її (Калінінградську область - 24 канал) не приєднали до Білорусі раніше, як Крим до України, бо виявилося, що "неправильно" зробили,

– пошуткував Лукашенко.

Жарти жартами, але Лукашенко цілком серйозно сказав, що не зрадить Росії.

Український інтерес

Експерти зазначають, у разі створення союзної держави між Росією й Білоруссю, Україна матиме нові ризики, оскільки кордон з агресором у такому разі збільшиться.

Якщо згадати, що президент Росії Владімір Путін вже схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь, це підвищує рівень військової загрози.

З економічної точки зору, Мінськ не матиме місця для реалізації вигідних йому програм, у тому числі – значної частини ініціатив в українському напрямі.

Чим може все це завершитись?

Залежить від стійкості Білорусі. Лукашенко роками демонструє уміння успішно ухилятись від "братніх" обіймів Кремля із усіма економічними удавками, які використовує Росія. Білорусь останні роки активно залучає китайських інвесторів в економіку, таким чином формуючи собі ще один (доволі відчутний) інвестиційний канал. При цьому у Білорусі не дозволяють дуже високо піднімати голову тим політичним силам, які надто активно демонструють свою прихильність до Росії.

"Я вам не пацан", – Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не увійде до складу Росії / Фото: 24 канал

Будемо сподіватися, що угода між Росією й Білоруссю не позбавить нашого сусіда незалежності й українці та білоруси разом зможуть вистояти та захиститись від чергового російського ярма, котре на нас хочуть "надіти" диктатори. Ми впевненні, що місце України й Білорусі у вільній, демократичній Європі, де забезпечена свобода слова й економічний достаток.

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