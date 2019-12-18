Справа Павла Шеремета: чим відрізняється розслідування журналітів та МВС

Після смерті журналіста Павла Шеремета журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" зробили власне розслідування, окремо від правоохоронних органів. А у 2019 році підзвітні Арсена Авакова розповіли нові деталі злочину і цим викликали обурення суспільства.

Розслідування журналістів у 2017 році

Своє розслідування журналісти опублікували у 2017 році і воно викликало додаткові питання до офіційного слідства, адже журналістам вдалось знайти свідків і записи, які залишилися поза увагою правоохоронців.

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Вони, зокрема, припустили, що вранці 20 липня жінка прийшла на місце злочину не сама, а з напарником. Вони розділилися і чоловік дав сигнал, коли Шеремет сів в авто. А жінка, очевидно, активувала вибуховий пристрій.

Також журналісти знайшли ще одну камеру спостереження, яку, мабуть, не помітили правоохоронці. На ній видно, що зловмисники були не в сірих костюмах, а чорних. І у чоловіка на спині є помітний логотип.



Відео з камери спостереження, яка розташована за 1 кілометр від злочину

Журналісти поспілкувалися з цивільною дружиною Павла Шеремети Оленою Притулою, яка є журналісткою та власницею видання "Українська правда". Вона згадала, що до трагічних подій помічала автомобіль, який слідкував за ними по Києву.

Крім того у лютому 2017 року, слідчі розповідали, що говорили з 224 таксистами, які проїздили біля місця вибуху. Однак, ймовірно, пропустили саме того, який міг бачити вбивць і у момент закладання вибухівки зупинився просто біля машини Шеремета. Цей водій у розмові з журналістами був здивований таким збігом і запевнив, що його не допитували.



Таксі, яке помітили журналісти

Один із розслідувачів розповідав також, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів і повернули його порожнім.

Головний здобуток у розслідуванні журналістів – це відео, на якому видно два підозрілих автомобілі у ніч злочину – Skoda та Mercedes. Вони залишили вулицю Івана Франка після того, як ймовірні вбивці пройшли повз і заклали вибухівку. Водії спочатку поводились, як незнайомі, але пізніше спілкувались, спускались нижче вулицею, у напрямку автомобіля Павла Шеремета.



Skoda, яку помітили у ніч злочину

За кермом Skoda Octavia був Ігор Устименко. Він та власниця Skoda давали журналістам суперечливі свідчення про купівлю авто. Устименко не міг чітко пояснити, що робив під будинком Шеремета, натякав, що надавав там приватні послуги, запевняючи, що вбивць не бачив.



Журналісти поспілкувалися з Ігорем Устименком

Пізніше журналісти з власних джерел змогли його ідентифікувати як колишнього або нинішнього співробітника СБУ. Чоловік не став коментувати свою причетність до спецслужб. Сама СБУ потім підтвердила зв'язок з Устименком, але заявила, що його звільнили ще у 2014 році.

За словами Устименка, слідство ним не цікавилось. Відомо, що поліція допитала чоловіка вже після публікації розслідування.

Більше про розслідування журналістів "Слідство. Інфо" – дивіться у відео

Офіційна версія слідства у 2019 році

У 2016 році радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт розповів про чотири версії вбивства журналіста, які розглядає слідство:

професійна діяльність;

неприязнь у відносинах або особисті мотиви;

російський слід (дестабілізація ситуації);

замах на Олену Притулу (керівника "Української правди").

У 2019 році слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи". 12 грудня у Києві відбувся брифінг, на якому правоохоронці заявивли, що підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлія Кузьменко

Андрій Антоненко,

Владислав Грищенко,

Інна Грищенко.

Слідчим вдалося з'ясувати імена підозрюваних за допомогою записів з відеокамер, їх телефонних розмов та їх аналізу ходи.

За даними поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Що відомо про підозрюваних?

Яна Дугарь – молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня. суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт Юлія Кузьменко – військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Її затримали 12 грудня та взяли під варту на 2 місяці.

– військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Її затримали Андрій Антоненко – український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.

– український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій. суд взяв Антоненка під варту Владислав Грищенко – військовий з позивним "Буча". Є спеціалістом з мінно-вибухової справи.

– військовий з Є спеціалістом з мінно-вибухової справи. Інна Грищенко – військова з позивним "Пума". Сім'ю Грищенків також підозрюють у підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося у Косові на Франківщині. Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко нібито помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль Шеремета.

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Щодо Грищенків – слідство вважає, що ймовірно саме вони створили вибухівку, яку заклали під авто Шеремета. Слідчі виявили на вибуховому пристрої їхні ДНК. Окрім того, Владислав Грищенко раніше неодноразово заявляв, що може створити будь-яку вибухівку за 15 хвилин.

Дивіться брифінг про розслідування справи вбивства Павла Шремета:

Наступний етап, який веде слідство й сподівається невдовзі оприлюднити важливу інформацію, – ім'я замовника злочину. Президент Зеленський по завершенню брифінгу висловив сподівання – замовника "візьмуть" і це стане крапкою у розслідуванні цієї резонансної справи.

Чому частина суспільства обурилася:

Частина українського суспільсва обурилася, адже вважає, що названих доказів недостатньо (наприклад: зовнішня схожість, місце проживання недалеко від вибуху, телефонні розмови).

За основною версією правоохоронців, Шеремета вбили для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак ця версія викликала чимало критики у суспільства, адже таке вбивство не схоже на дестабілізацію, окрім цього частина громадян не розуміє – навіщо підозрюваним (ветеранам та волонтерам) робити це.

Нове розслідування "Слідство.Інфо"

Журналісти-розлідувачі заявивли, що експерти у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підписали висновки, які суперечать один одному.

Дослідження іноземним експертом відеозапису з місця вбивства взагалі ставить під сумнів результати розслідування правоохоронців. У висновку експерта мовиться, що всі дії з підготовки та вибуху автомобіля Шеремета могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох – медика-волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

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Четверо експертів аналізували, чи може бути дитячий хірург Юлія Кузьменко жінкою-кілеркою, яка підклала вибухівку під авто, а зранку підірвала його. Один експерт не зміг ідентифікувати їх як одну людину. Психологічна експертиза засвідчила, що може. Портретна не змогла дати чіткої відповіді. Експертиза ходи назвала докази умовно-достатніми для того, щоб стверджувати ідентичність осіб.



Висновки експертизи щодо ідентифікації Юлії Кузьменко та жінки-кілера / Фото:Слідство.Інфо

Журналісти також проаналізували результати попередньої експертизи британського експерта-криміналіста Івана Бірча від 1 жовтня.

Згідно з документом, жінка, яка робила фото відеокамер, готуючись до вбивства, жінка на відео, яка підкладала бомбу, та жінка, яка могла підірвати авто Шеремета, із суттєвою імовірністю – одна й та ж людина.



Витяг з висновку за результатами комплексної експертизи щодо ідентифікації двох жінок/ Фото: Слідство.Інфо

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:



Версія поліції

Поліція вже встигла спростувати матеріал журналістів "Слідство. Інфо". Слідство наголосило на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформаційному просторі. У поліції повідомили, що експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене з камер спостереження на місці вибуху авто Шеремета.

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Для проведення цього аналізу експертові надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.

Однак слідчі призначили необхідні експертизи, коли отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину.



Автівка Павла Шеремета після вибуху

Проводили ці експертизи фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Бірча. В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази, наголосили в поліції.