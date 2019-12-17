Адвокат Антоненка прокоментував проведення експертизи у справі вбивства Шеремета
Експертиза є єдиним серйозним доказом в офіційній позиції правоохоронних органів. По експертизі дуже необачну обмовку зробив керівник Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін.
Це в програмі "Після всього" зазначив журналіст Дмитро Гнап. Рувін сказав, що вони довго займалися експертизою аж поки вона не влаштувала правоохоронні органи.
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Причиною стало те, що не збігалися експертизи з офіційною позицією слідства.
Дивіться коментар Олександра Рувіна про експертизу:
Цю ситуацію прокоментував адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Костянтин Татарченко.
Я думаю, це всі юристи зрозуміли таким чином. Ця експертиза була присутня в матеріалах, які надавалися у слідчому суді, але не в повному обсязі. Це по-перше. По-друге, я так розумію, що закордонний експерт не володіє державною мовою і свої висновки повинен був давати на англійській. Проте ми не бачили оригіналу,
– сказав правозахисник.
"Думаю, ми безпосередньо у цього експерта запитаємо в суді. Якщо це кримінальне провадження Національна поліція наважиться спрямувати до суду. І зазначалося неодноразово, що справа з розкриття вбивства Павла Шеремети – це є справою честі для Нацполіції. Але розкриття за будь-яку ціну або призначення осіб відповідальних за вчинення цього злочину – це зовсім інші речі", – додав Костянтин Татарченко.
Дивіться повний випуск програми "Після всього":
Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці.
- Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.
- Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.
Підозрювані у вбивства Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:
Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".