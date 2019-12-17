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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Адвокат Антоненка прокоментував проведення експертизи у справі вбивства Шеремета

      984 Читать новость на русском
      Розслідування вбивства Павла Шеремета / 24 канал

      Експертиза є єдиним серйозним доказом в офіційній позиції правоохоронних органів. По експертизі дуже необачну обмовку зробив керівник Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін.

      Це в програмі "Після всього" зазначив журналіст Дмитро Гнап. Рувін сказав, що вони довго займалися експертизою аж поки вона не влаштувала правоохоронні органи.

      Читайте також: Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета

      Причиною стало те, що не збігалися експертизи з офіційною позицією слідства.

      Дивіться коментар  Олександра Рувіна про експертизу: 

      Цю ситуацію прокоментував адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Костянтин Татарченко.

      Я думаю, це всі юристи зрозуміли таким чином. Ця експертиза була присутня в матеріалах, які надавалися у слідчому суді, але не в повному обсязі. Це по-перше. По-друге, я так розумію, що закордонний експерт не володіє державною мовою і свої висновки повинен був давати на англійській. Проте ми не бачили оригіналу,
      – сказав правозахисник.

      "Думаю, ми безпосередньо у цього експерта запитаємо в суді. Якщо це кримінальне провадження Національна поліція наважиться спрямувати до суду. І зазначалося неодноразово, що справа з розкриття вбивства Павла Шеремети – це є справою честі для Нацполіції. Але розкриття за будь-яку ціну або призначення осіб відповідальних за вчинення цього злочину – це зовсім інші речі", – додав Костянтин Татарченко.

      Дивіться повний випуск програми "Після всього":

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета

      підозрювані у вбивства Павла Шеремета імена запобіжний захід Дугарь, Кузьменко, Антоненко
      Підозрювані у вбивства Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Андрій Антоненко Riffmaster Поліція Міністерство внутрішніх справ
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