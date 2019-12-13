Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, обрали запобіжний захід
Військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід. Так, Печерський райсуд Києва постановив відправити її під цілодобовий домашній арешт.
Яну Дугарь правоохоронці затримали ввечері 12 грудня. За версією слідства, саме вона вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
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Цікаво, що народна депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич вступилася за Дугарь у своїх соцмережах. Так, вона оприлюднила витяг із відповідних документів, у яких вказано, що Дугарь перебувала в зоні проведення АТО на момент вбивства Павла Шеремета. Окрім того, вона заявила, що готова взяти Дугарь на поруки. Окрім неї, таке бажання висловили ще двоє народних обранців – Боднар та Величкович, а також експарламентарка Оксана Корчинська.
Хто така Яна Дугарь?Медик за освітою. Молодший сержант. Медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25 окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України.Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня. Відзначена нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "За оборону Авдіївки", відзнакою "За врятовані життя", медаллю "За збереженні життя", нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністра оборони.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета:
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлія Кузьменко,
• Андрій Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Інна Грищенко.
Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.
Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.
Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео