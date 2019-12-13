Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, обрали запобіжний захід

Військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід. Так, Печерський райсуд Києва постановив відправити її під цілодобовий домашній арешт.

Яну Дугарь правоохоронці затримали ввечері 12 грудня. За версією слідства, саме вона вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

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Цікаво, що народна депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич вступилася за Дугарь у своїх соцмережах. Так, вона оприлюднила витяг із відповідних документів, у яких вказано, що Дугарь перебувала в зоні проведення АТО на момент вбивства Павла Шеремета. Окрім того, вона заявила, що готова взяти Дугарь на поруки. Окрім неї, таке бажання висловили ще двоє народних обранців – Боднар та Величкович, а також експарламентарка Оксана Корчинська.

Запобіжний захід Яні Дугарь почали обирати о 13:10. Засідання вів суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк. Під час засідання суду стало відомо, що підозру Яні вручили 12 грудня у Львові, звідки везли до Києва. Слідчі повідомляли адвокатам, що не затримували дівчину, хоча вона ночувала у автомобілі правоохоронців під райвідділом.



Суддя Сергій Вовк/ фото "РБК-Україна" Суддя Сергій Вовк/ фото "РБК-Україна"

Спочатку Дугарь розповіла коротку інформацію про себе, зауважила, що досі є військовою та, що зареєстрована у селищі міського типу Гвардійське у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Проживає військова у Києві.



Яна Дугарь у залі суду/ скріншот із відео Прокурор просив провести засідання у закритому режимі через те, що під час нього можуть бути розголошені деталі незавершеного розслідування у справі Павла Шеремета. Проти цього клопотання висловився захист Яни Дугарь. Суд відхилив клопотання прокурорів. За версією слідства, організував злочинну групу, до якої, окрім нього увійшли Кузьменко та Дугарь, Антоненко. Кожен учасник мав відведену у злочині роль. Прокурор попросив для Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашньоно арешту.

Яна Дугарь під час судового засідання/ фото "РБК-Україна"

Яна Дугарь у Печерському райсуді Києва/ фото "РБК-Україна" В момент, коли було зроблене зображення, на якому начебто Яна Дугарь фотографує камери відеоспостережень біля дому Шеремета, за словами захисту, вона перебувала за кордоном. Дівчина перебувала в Італії та Румунії включно до 13 липня 2016 року (про це свідчать позначки у закордонному паспорті Дугарь та авіаквитки). На момент вбивства Шеремета Дугарь перебувала в зоні АТО. Після перерви суддя Вовк оголосив рішення суду: відправити Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Його вона має відбувати за місцем реєтрації на Дніпропетровщині. За вимогою військова має прибувати до слідчого та прокурора.

Хто така Яна Дугарь?Медик за освітою. Молодший сержант. Медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25 окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України.Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня. Відзначена нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "За оборону Авдіївки", відзнакою "За врятовані життя", медаллю "За збереженні життя", нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністра оборони.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлія Кузьменко,

• Андрій Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Інна Грищенко.

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео