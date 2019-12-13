Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, избрали меру пресечения
Военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрали меру пресечения. Печерский райсуд Киева постановил отправить ее под круглосуточный домашний арест.
Яну Дугарь правоохранители задержали вечером 12 декабря. По версии следствия, именно она вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
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Интересно, что народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич заступилась за Дугарь в своих соцсетях. Она обнародовала выдержку из соответствующих документов, в которых указано, что Дугарь находилась в зоне проведения АТО на момент убийства Павла Шеремета. Кроме того, она заявила, что готова взять Дугарь на поруки. Кроме нее, такое желание выразили еще двое народных избранников – Боднар и Величкович, а также экс-парламентарка Оксана Корчинская.
Кто такая Яна Дугарь?Медик по образованию. Младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", отличием "за спасенные жизни", медалью" За сохранении жизни", нагрудным знаком "Знак Почета" от министра обороны.
Что известно об убийстве Павла Шеремета:
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлия Кузьменко,
• Андрей Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Инна Грищенко.
Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.
Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.
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