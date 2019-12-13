Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, избрали меру пресечения

Военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрали меру пресечения. Печерский райсуд Киева постановил отправить ее под круглосуточный домашний арест.

Яну Дугарь правоохранители задержали вечером 12 декабря. По версии следствия, именно она вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

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Интересно, что народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич заступилась за Дугарь в своих соцсетях. Она обнародовала выдержку из соответствующих документов, в которых указано, что Дугарь находилась в зоне проведения АТО на момент убийства Павла Шеремета. Кроме того, она заявила, что готова взять Дугарь на поруки. Кроме нее, такое желание выразили еще двое народных избранников – Боднар и Величкович, а также экс-парламентарка Оксана Корчинская.

Меру пресечения Яне Дугарь начали выбирать в 13:10. Заседание вел судья Печерского суда столицы Сергей Вовк. Во время заседания суда стало известно, что подозрение Яне вручили 12 декабря во Львове, откуда везли в Киев. Следователи сообщали адвокатам, что не задерживали девушку, хотя она ночевала в автомобиле правоохранителей под райотделом.



Судья Сергей Вовк / фото "РБК-Украина" Судья Сергей Вовк / фото "РБК-Украина" Сначала Дугарь рассказала краткую информацию о себе, заметила, что до сих пор является военной и, что зарегистрирована в поселке городского типа Гвардейское в Новомосковском районе Днепропетровской области. Проживает военная в Киеве.



Яна Дугарь в зале суда / скриншот с видео Прокурор просил провести заседание в закрытом режиме из-за того, что во время него могут быть разглашены детали незавершенного расследования по делу Павла Шеремета. Против этого ходатайства высказалась защита Яны Дугарь. Суд отклонил ходатайство прокуроров. По версии следствия, организовал преступную группу, в которую, кроме него вошли Кузьменко и Дугарь, Антоненко. Каждый участник имел отведенную в преступлении роль. Прокурор попросил для Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашньоно ареста.

Яна Дугарь во время судебного заседания / фото "РБК-Украина" Яна Дугарь в Печерском райсуде Киева / фото "РБК-Украина" В момент, когда было сделано изображение, на котором якобы Яна Дугар фотографирует камеры видеонаблюдений возле дома Шеремета, по словам защиты, она находилась за границей. Девушка находилась в Италии и Румынии вплоть до 13 июля 2016 года (об этом свидетельствуют отметки в загранпаспорте Дугарь и авиабилеты). На момент убийства Шеремета Дугарь находилась в зоне АТО. После перерыва судья Вовк объявил решение суда: отправить Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Его она будет отбывать по месту регистрации на Днепропетровщине. По требованию военная должна приезжать к следователю и прокурору.

Кто такая Яна Дугарь?Медик по образованию. Младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", отличием "за спасенные жизни", медалью" За сохранении жизни", нагрудным знаком "Знак Почета" от министра обороны.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

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