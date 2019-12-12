Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи

Правоохоронці підготували підозру 26-річній Яні Дугарь, яку вважають причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета. Що про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Правоохоронці підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі. Яна Дугарь – одна з них.

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Хто така Яна Дугарь?

Медик за освітою. Молодший сержант. Медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25 окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗС України.

Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня. Відзначена нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "За оборону Авдіївки", відзнакою "За врятовані життя", медаллю "За збереженні життя", нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністра оборони.

Що про неї відомо?

Народилася біля Кременчука, згодом навчалась на медика у Полтаві. На службу до Збройних сил потрапила через Старосамбірський військкомат. Кар’єру бойового військового медика розпочала санітаром 66 військового мобільного госпіталю.

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Сама про службу там Яна розказує:

Тоді ми потоками приймали поранених, контужених, тіла вбитих бійців... Іноді здавалося, що те пекло не закінчиться ніколи. Пізніше, коли почалися запеклі бої за передмістя та промзону Авдіївки, мене разом з іншими медсестрами й лікарями відрядили туди в групу підсилення. Довелося працювати вже на першій лінії, під кулями, мінами й снарядами. Було дуже страшно, але відповідальність за життя поранених миттєво перемагала будь-які страхи.

Згодом перевелась до 25-ої бригади на посаду медичної сестри одного з парашутно-десантних батальйонів.

Як Дугарь причетна до справи про вбивство Шеремета?

Слідство вважає, що ймовірно, саме Дугарь проводила розвідку біля дому журналіста напередодні вбивства.

Як розказав під час брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль, у телефонних розмовах, які вела жінка, правоохоронцям видались дивними деякі її слова. Зокрема, про те, що в неї є 7 телефонів та повне саперське спорядження.

Її злякало, що поліція може все це знайти. Візуально, Дугарь була схожа на жінку, яка проводила розвідку біля будинку Шеремета. Згодом спеціальна експертиза підтвердила, що вона справді фотографувала на мобільний місця розташування камер відеоспостереження,

– зазначив він.

Про її затримання стало відомо 12 грудня.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Так, від самого початку слідство розглядало 4 версії вчинення злочину. Йдеться про:

Помилкове вбивство (адже автівка, якою у день вбивства їхав Шеремет належала Олені Притулі – шеф-редактору "Української Правди");

Вбивство на ґрунті побутових конфліктів;

Вбивство через професійну діяльність Шеремета;

Вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом вбивства відомої особи.

Вбивство Шеремета: про які деталі справи розповіли на брифінгу

Увага! Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів. Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир. Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів. Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

Під час слідства були відкинуті всі версії вчинення злочину, окрім останньої – "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи".

Під час слідства правоохоронці отримати інформацію щодо усіх вибухів, які сталися в Україні до та після вбивства Павла Шеремета. Два таких вибухи дали слідчим можливість дізнатися більше про справу Павла Шеремета. Організатором цих 2 вибухів (на Херсонщині) є чоловік на прізвисько "Нацик". Вивчивши обширне коло знайомих "Нацика", поліцію зацікавив Антоненко . Слідство встановило, що він проживає поблизу місця вбивства Шеремета.

На світлинах у соцмережах Антоненко часто носить одяг зі специфічними емблемами та зображеннями. Одяг зі схожими зображеннями та емблемами носив імовірний вбивця Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі. Згодом правоохоронці "вийшли" й на інших учасників злочину.

Підозрювані у вбивстві Шеремета

Правоохоронці підозрюють в організації та вбивсті журналіста Павла Шеремата 5 осіб . Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета: