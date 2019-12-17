Адвокат Антоненко прокомментировал проведение экспертизы по делу убийства Шеремета
Экспертиза является единственным серьезным доказательством в официальной позиции правоохранительных органов. По экспертизе очень неуклюжую оговорку сделал руководитель Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин.
Это в программе "После всего" отметил журналист Дмитрий Гнап. Рувин сказал, что они долго занимались экспертизой пока она не устроила правоохранительные органы.
Читайте также: Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого в деле Шеремета
Причиной стало то, что не совпадали экспертизы с официальной позицией следствия.
Смотрите комментарий Александра Рувина об экспертизе:
Эту ситуацию прокомментировал адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Константин Татарченко.
Я думаю, это все юристы поняли таким образом. Эта экспертиза была в материалах, которые предоставлялись в следственном суде, но не в полном объеме. Это во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что зарубежный эксперт не владеет государственным языком и свои выводы должен был давать на английском. Однако мы не видели оригинала,
– сказал правозащитник.
"Думаю, мы непосредственно у этого эксперта спросим в суде. Если это уголовное производство Национальная полиция решится направить в суд. И отмечалось неоднократно, что дело по раскрытию убийства Павла Шеремета – это дело чести для Нацполиции. Но раскрытие любой ценой или назначение лиц ответственных за совершение этого преступления – это совсем другие вещи", – добавил Константин Татарченко.
Смотрите полный выпуск программы "После всего":
Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца.
- Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.
- Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:
Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".