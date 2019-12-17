Адвокат Антоненко прокомментировал проведение экспертизы по делу убийства Шеремета

Экспертиза является единственным серьезным доказательством в официальной позиции правоохранительных органов. По экспертизе очень неуклюжую оговорку сделал руководитель Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Это в программе "После всего" отметил журналист Дмитрий Гнап. Рувин сказал, что они долго занимались экспертизой пока она не устроила правоохранительные органы.

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Причиной стало то, что не совпадали экспертизы с официальной позицией следствия.

Смотрите комментарий Александра Рувина об экспертизе:

Эту ситуацию прокомментировал адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Константин Татарченко.

Я думаю, это все юристы поняли таким образом. Эта экспертиза была в материалах, которые предоставлялись в следственном суде, но не в полном объеме. Это во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что зарубежный эксперт не владеет государственным языком и свои выводы должен был давать на английском. Однако мы не видели оригинала,

– сказал правозащитник.

"Думаю, мы непосредственно у этого эксперта спросим в суде. Если это уголовное производство Национальная полиция решится направить в суд. И отмечалось неоднократно, что дело по раскрытию убийства Павла Шеремета – это дело чести для Нацполиции. Но раскрытие любой ценой или назначение лиц ответственных за совершение этого преступления – это совсем другие вещи", – добавил Константин Татарченко.

Смотрите полный выпуск программы "После всего":

Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".