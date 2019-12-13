Подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко избрали меру пресечения

Волонтеру и военному медику Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрали меру пресечения. Так, Печерский райсуд Киева отправил ее под стражу до 8 февраля 2020 года. Полный текст обвинения будет объявлен 17 декабря.

Судебное заседание состоялось утром 13 декабря. Адвокат волонтера Владислав Добош жаловался о том, что все делали второпях – за 5 минут до начала заседания ему не вручили ходатайство об избрании меры пресечения для его подзащитной.

Вместе с тем, судья Шапутько отказала в отводе судьи Сергея Вовка, считая заявление об отводе необоснованным. В зале это решение сопровождали криками "Ганьба!".

Таким образом, дело Кузьменко рассматривал судья Сергей Вовк.

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Юлию Кузьменко привезли в суд еще утром: видео

Избрать меру пресечения Юлии Кузьменко должны были еще утром, заседание было запланировано на 9:45. Однако, поскольку у адвоката на руках не было соответствующей документации, судьи объявили перерыв до 13:00. Впрочем, заседание началось аж в 15:10.



Юлия Кузьменко в зале суда/ Cкриншот из видео



Кузьменко выбирают меру пресечения/ Cкриншот

По меньшей мере, 13 человек готовы взять на поруки Юлию Кузьменко. Среди них – народные депутаты Яна Зинкевич, экс-парламентарии Наталья Веселова и Оксана Корчинская. Кроме того, сотрудники из Центра детской кардиологии, волонтеры и прочие.



Сначала Кузьменко находилась "за стеклом"/ Cкриншот

Защитник Кузьменко подал судье Вовку несколько ходатайств:

Первое – относительно того, чтобы его подзащитная сидела рядом, поскольку сначала она находилась "за стеклом" в зале суда.

Второе – о рассмотрении свидетельских показаний по делу – ее руководителя по работе и бывшего мужа: они владеют информацией о месте пребывания Кузьменко в день убийства Павла Шеремета.

Третье ходатайство – о замене судьи.

После этого судья Вовк отправился в совещательную комнату.

В 16:55 заседание возобновилось с участием судьи Светланы Шапутько. Рассмотрение об отводе судьи Вовка решили проводить без его участия.

У Вовка есть зависимость от Генпрокуратуры, он у них на крючке и выполняет любые ее прихоти. У него была личная заинтересованность в рассмотрении этого дела. Вовк фибрами своей души ненавидит Майдан, поэтому я считаю, что он мог пристрастно относиться к моей подзащитной,

– сказал защитник Кузьменко Добош.

По версии следствия, организовал преступную группу, в которую кроме него вошли Кузьменко и Дугарь, Андрей Антоненко. Каждый участник имел отведенную в преступлении роль.

Особенно важная роль якобы была именно у Юлии Кузьменко. Так, по версии следствия, она вместе с Антоненко провела разведку территорию возле дома Шеремета накануне его убийства. Кроме того, будто бы именно она повесила взрывное устройство на автомобиль журналиста и на следующий день привела его в действие.

Кузьменко в 7:00 20 июля проникла на территорию заброшенного дома, где переоделась в спортивный костюм, а потом устроила наблюдения за автомобилем Шеремета. После того, как Шеремет вышел из дома и сел в автомобиль, она вернулась к заброшенному дому, где продолжала вести наблюдение и впоследствии привела в действие взрывчатку. После того, как автомобиль Шеремета взорвался, Кузьменко переоделась и покинула место преступления,

– отметил прокурор.

Кто такая Юлия Кузьменко?Военная медик и волонтер. На фейсбук странице женщины указано, что она работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Также она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Что известно о ее задержании и подозрении в деле Шеремета

О задержании Кузьменко 12 декабря сообщил ее адвокат Владислав Добош в соцсетях.

Юлию Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета.

У нее дома правоохранители уже провели обыски, изъяли одежду и носители информации.

По версии следствия, якобы именно Кузьменко заложила взрывчатку под авто Шеремета.

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео