Підозрюваній у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко обрали запобіжний захід

Волонтерці та військовому медику Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід. Так, Печерський райсуд Києва відправив її під варту до 8 лютого 2020 року. Повний текст обвинувачення буде оголошено 17 грудня.

Судове засідання відбулося 13 грудня. Адвокат волонтерки Владислав Добош скаржився про те, що все робили поспіхом – за 5 хвилин до початку засідання йому не вручили клопотання про обрання запобіжного заходу для його підзахисної.

Водночас, суддя Шапутько відмовила у відводі судді Сергія Вовка, вважаючи заяву про відвід необґрунтованою. У залі це рішення супроводжували криками "Ганьба!".

Таким чином, справу Кузьменко розглядав суддя Сергій Вовк.

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Юлію Кузьменко привезли в суд ще вранці: відео

Обрати запобіжний захід Юлії Кузьменко мали ще вранці, засідання було заплановане на 9:45. Проте, оскільки в адвоката на руках не було відповідної документації, судді оголосили перерву до 13:00. Втім, засідання розпочалось аж о 15:10.



Юлія Кузьменко в залі суду/ скріншот із відео Юлія Кузьменко в залі суду/ скріншот із відео



Кузьменко обирають запобіжний захід/ скріншот

Щонайменше, 13 людей готові взяти на поруки Юлію Кузьменко. Серед них – народні депутати Яна Зінкевич, експарламентарки Наталя Веселова та Оксана Корчинська. Окрім того, співробітники з Центру дитячої кардіології, волонтери тощо.

Спочатку Кузьменко перебувала "за склом"/ скріншот Захисник Кузьменко подав судді Вовку декілька клопотань: Перше – щодо того, аби його підзахисна сиділа поруч, оскільки спочатку вона перебувала "за склом" у залі суду.

Друге – щодо розгляду свідчень свідків у справі – її керівника по роботі та колишнього чоловіка. Вони володіють інформацією про місце перебування Кузьменко у день вбивства Павла Шеремета.

Третє клопотання – щодо заміни судді. Після цього суддя Вовк відправився у нарадчу кімнату. О 16:55 засідання відновилось за участю судді Світлани Шапутько. Розгляд про відвід судді Вовка вирішили проводити без його участі. У Вовка є залежність від Генпрокуратури, він у них на гачку та виконує будь-які її забаганки. У нього була особиста зацікавленість до розгляду цієї справи. Вовк фібрами своєї душі ненавидить Майдан, тому я вважаю він міг упереджено ставитись до моєї підзахисної,

– сказав захисник Кузьменко Добош.

За версією слідства, організував злочинну групу, до якої, окрім нього увійшли Кузьменко та Дугарь, Андрій Антоненко. Кожен учасник мав відведену у злочині роль. Особливо важлива роль начебто була саме в Юлії Кузьменко. Так, за версією слідства, вона разом із Антоненком розвідували територію поблизу дому Шеремета напередодні його вбивства. Окрім того, начебто саме вона почепила вибуховий пристрій на автомобіль журналіста і наступного дня привела його в дію. Кузьменко в 7:00 20 липня проникла на територію занедбаного будинку, де переодягнулась у спортивний костюм, а потім влаштувала спостереження за авто Шеремета. Після того, як Шеремет вийшов з будинку і сів у автомобіль, вона повернулась до занедбаного будинку, де далі вела спостереження і згодом ввела в дію вибухівку. Після того, як авто Шеремета вибухнуло, Кузьменко переодягнулась і покинула місце злочину,

– зазначив прокурор.

Хто така Юлія Кузьменко?Військова медик і волонтерка. На фейсбук сторінці жінки вказано, що вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Також вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Що відомо про її затримання і підозру у справі Шеремета

Про затримання Кузьменко 12 грудня повідомив її адвокат Владислав Добош у соцмережах.

Юлію Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У неї вдома правоохоронці вже провели обшуки, вилучили одяг та носії інформації.

За версією слідства, начебто саме Кузьменко заклала вибухівку під авто Шеремета.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлія Кузьменко,

• Андрій Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Інна Грищенко.

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео