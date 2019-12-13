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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підозрюваній у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко обрали запобіжний захід

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      Юлія Кузьменко "Лисиця" / фото із соцмереж

      Волонтерці та військовому медику Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід. Так, Печерський райсуд Києва відправив її під варту до 8 лютого 2020 року. Повний текст обвинувачення буде оголошено 17 грудня.

      Судове засідання відбулося 13 грудня. Адвокат волонтерки Владислав Добош скаржився про те, що все робили поспіхом – за 5 хвилин до початку засідання йому не вручили клопотання про обрання запобіжного заходу для його підзахисної.

      Водночас, суддя Шапутько відмовила у відводі судді Сергія Вовка, вважаючи заяву про відвід необґрунтованою. У залі це рішення супроводжували криками "Ганьба!".

      Таким чином, справу Кузьменко розглядав суддя Сергій Вовк.

      Актуально: Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо

      Юлію Кузьменко привезли в суд ще вранці: відео

      Обрати запобіжний захід Юлії Кузьменко мали ще вранці, засідання було заплановане на 9:45. Проте, оскільки в адвоката на руках не було відповідної документації, судді оголосили перерву до 13:00. Втім, засідання розпочалось аж о 15:10.
       

      Юлія Кузьменко в залі суду/ скріншот із відео
       

      Кузьменко обирають запобіжний захід/ скріншот

      Щонайменше, 13 людей готові взяти на поруки Юлію Кузьменко. Серед них – народні депутати Яна Зінкевич, експарламентарки Наталя Веселова та Оксана Корчинська. Окрім того, співробітники з Центру дитячої кардіології, волонтери тощо.


      Спочатку Кузьменко перебувала "за склом"/ скріншот

      Захисник Кузьменко подав судді Вовку декілька клопотань:

      • Перше – щодо того, аби його підзахисна сиділа поруч, оскільки спочатку вона перебувала "за склом" у залі суду.
      • Друге – щодо розгляду свідчень свідків у справі – її керівника по роботі та колишнього чоловіка. Вони володіють інформацією про місце перебування Кузьменко у день вбивства Павла Шеремета.
      • Третє клопотання – щодо заміни судді.

      Після цього суддя Вовк відправився у нарадчу кімнату.

      О 16:55 засідання відновилось за участю судді Світлани Шапутько. Розгляд про відвід судді Вовка вирішили проводити без його участі.

      У Вовка є залежність від Генпрокуратури, він у них на гачку та виконує будь-які її забаганки. У нього була особиста зацікавленість до розгляду цієї справи. Вовк фібрами своєї душі ненавидить Майдан, тому я вважаю він міг упереджено ставитись до моєї підзахисної,
      – сказав захисник Кузьменко Добош.

      За версією слідства, організував злочинну групу, до якої, окрім нього увійшли Кузьменко та Дугарь, Андрій Антоненко. Кожен учасник мав відведену у злочині роль.

      Особливо важлива роль начебто була саме в Юлії Кузьменко. Так, за версією слідства, вона разом із Антоненком розвідували територію поблизу дому Шеремета напередодні його вбивства. Окрім того, начебто саме вона почепила вибуховий пристрій на автомобіль журналіста і наступного дня привела його в дію.

      Кузьменко в 7:00 20 липня проникла на територію занедбаного будинку, де переодягнулась у спортивний костюм, а потім влаштувала спостереження за авто Шеремета. Після того, як Шеремет вийшов з будинку і сів у автомобіль, вона повернулась до занедбаного будинку, де далі вела спостереження і згодом ввела в дію вибухівку. Після того, як авто Шеремета вибухнуло, Кузьменко переодягнулась і покинула місце злочину,
      – зазначив прокурор.

       

      Хто така Юлія Кузьменко?Військова медик і волонтерка. На фейсбук сторінці жінки вказано, що вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Також вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.

      Що відомо про її затримання і підозру у справі Шеремета

      • Про затримання Кузьменко 12 грудня повідомив її адвокат Владислав Добош у соцмережах.
      • Юлію Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
      • У неї вдома правоохоронці вже провели обшуки, вилучили одяг та носії інформації.
      • За версією слідства, начебто саме Кузьменко заклала вибухівку під авто Шеремета.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Рішення суду
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