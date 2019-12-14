Суд обрав запобіжний захід Антоненку – фігуранту справи про вбивство Шеремета

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ветеранові війни на Донбасі, учасникові гурту Riffmaster Андрієві Антоненку у справі про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, саме Антоненко разом з волонтеркою-медиком Юлією Кузьменко заклали вибухівку під авто Шеремета.

Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

Генпрокуратура просила суд обрати запобіжним заходом Антоненка тримання під вартою без права на заставу. Прокурор просив зробити засідання закритим, але суд в цьому відмовив.

Напередодні в Антоненка провели обшуки, вилучили мобільний телефон та оголосили підозру у злочині.

Які докази має слідство проти Антоненка

Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.

Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

Дивіться відео з моментом закладанна вибухівки під авто Шеремета:

Що відомо про вбивство Шеремета? Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча"; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

У чому саме підозрюють цих людей

За даними слідства, Дугарь вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Антоненка та Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета.

Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета: