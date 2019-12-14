Суд избрал меру пресечения Антоненко – фигуранту дела об убийстве Шеремета

Суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе, участнику группы Riffmaster Андрею Антоненко по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, именно Антоненко вместе с волонтеркой-медиком Юлией Кузьменко заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

Накануне у Антоненко провели обыски, изъяли мобильный телефон и объявили подозрение в преступлении.

Какие доказательства у следствия против Антоненко

Выводы экспертизы свидетельствуют, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными из 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

Смотрите видео с момента закладки взрывчатки под автомобиль Шеремета:

Что известно об убийстве Шеремета?

Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Отметим, что собственно автомобиль принадлежал Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На данній момент следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, бывший Сил спецопераций, музыкант; Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча"; Инна Грищенко – его жена, военнослужащая с позывным "Пума".

В чем именно подозревают этих людей

По данным следствия, Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета: