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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Суд избрал меру пресечения Антоненко – фигуранту дела об убийстве Шеремета

      21 Читати новину українською
      Суд избрал меру пресечения Андрею Антоненко Riffmaster / hvylya.net

      Суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе, участнику группы Riffmaster Андрею Антоненко по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, именно Антоненко вместе с волонтеркой-медиком Юлией Кузьменко заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета.

      Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

      Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

      Накануне у Антоненко провели обыски, изъяли мобильный телефон и объявили подозрение в преступлении.

      Какие доказательства у следствия против Антоненко

      • Выводы экспертизы свидетельствуют, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.
      • Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными из 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.
      • Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.
      • Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
      • Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

      Смотрите видео с момента закладки взрывчатки под автомобиль Шеремета:

      Что известно об убийстве Шеремета?
      Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Отметим, что собственно автомобиль принадлежал Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На данній момент следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета

      1. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;
      2. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;
      3. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, бывший Сил спецопераций, музыкант;
      4. Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча";
      5. Инна Грищенко – его жена, военнослужащая с позывным "Пума".

      В чем именно подозревают этих людей

      • По данным следствия, Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета.
      • Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Расследования Павел Шеремет Андрей Антоненко Riffmaster Криминальные новости Судьи
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