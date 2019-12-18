Дело Павла Шеремета: чем отличается расследование журналистов и МВД

После смерти журналиста Павла Шеремета журналисты-расследователи "Слидство.Инфо" провели собственное расследование, отдельно от правоохранительных органов. А в 2019 году подотчетные Арсена Авакова рассказали новые детали преступления и этим вызвали возмущение общества.

Расследование журналистов в 2017 году

Свое расследование журналисты опубликовали в 2017 году, и оно вызвало дополнительные вопросы у официального следствия, так как журналистам удалось найти свидетелей и записи, которые остались вне поля зрения правоохранителей.

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Они, в частности, предположили, что утром 20 июля женщина пришла на место преступления не одна, а с напарником. Они разделились, и мужчина дал сигнал, когда Шеремет сел в авто. А женщина, очевидно, активировала взрывное устройство.

Также журналисты нашли еще одну камеру наблюдения, которую, видимо, не заметили правоохранители. На ней видно, что злоумышленники были не в серых костюмах, а в черных. И у мужчины на спине есть заметный логотип.



Видео с камеры наблюдения, которая расположена в 1 километре от преступления

Журналисты пообщались с гражданской женой Павла Шеремета Еленой Притулой, которая является журналисткой и владелицей издания "Украинская правда". Она вспомнила, что до трагических событий замечала автомобиль, который следил за ними по Киеву.

Кроме того в феврале 2017 года, следователи рассказывали, что говорили с 224 таксистами, которые проезжали возле места взрыва. Однако, вероятно, пропустили именно того, который мог видеть убийц и в момент закладки взрывчатки остановился прямо возле машины Шеремета. Этот водитель в разговоре с журналистами был удивлен таким совпадением и заверил, что его не допрашивали.



Такси, которое заметили журналисты

Один из расследователей рассказывал также, что сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов и вернули его пустым.

Главное достижение в расследовании журналистов – это видео, на котором видно два подозрительных автомобиля в ночь преступления – Skoda и Mercedes. Они покинули улицу Ивана Франко после того, как вероятные убийцы прошли мимо и заложили взрывчатку. Водители сначала вели себя, как незнакомые, но позже общались, спускались ниже по улице, в направлении автомобиля Павла Шеремета.



Skoda, которую заметили в ночь преступления

За рулем Skoda Octavia был Игорь Устименко. Он и владелица Skoda давали журналистам противоречивые показания о покупке авто. Устименко не мог четко объяснить, что делал под домом Шеремета, намекал, что предоставлял там частные услуги, уверяя, что убийц не видел.



Журналисты пообщались с Игорем Устименко

Позже журналисты из собственных источников смогли его идентифицировать как бывшего или нынешнего сотрудника СБУ. Мужчина не стал комментировать свою причастность к спецслужбам. Сама СБУ потом подтвердила связь с Устименко, но заявила, что его уволили еще в 2014 году.

По словам Устименко, следствие им не интересовалось. Известно, что полиция допросила мужчину уже после публикации расследования.

Больше о расследовании журналистов "Слидство.Инфо" – смотрите в видео

Официальная версия следствия в 2019 году

В 2016 году советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит рассказал о четырех версиях убийства журналиста, которые рассматривает следствие:

профессиональная деятельность;

неприязнь в отношениях или личные мотивы;

российский след (дестабилизация ситуации);

покушение на Елену Притулу (руководительницу "Украинской правды").

В 2019 году следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности". 12 декабря в Киеве состоялся брифинг, на котором правоохранители заявили, что подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

Следователям удалось выяснить имена подозреваемых с помощью записей с видеокамер, их телефонных разговоров и анализа их походки.

По данным полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Что известно о подозреваемых?

Яна Дугарь – младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

– младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Юлия Кузьменко – военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Ее задержали 12 декабря и взяли под стражу на 2 месяца.

– военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Ее задержали 12 декабря и взяли под стражу на 2 месяца. Андрей Антоненко – украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженным силами и пошел служить в Силы спецопераций. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.

– украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженным силами и пошел служить в Силы спецопераций. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. Владислав Грищенко – военный с позывным "Буча". Является специалистом по минно-взрывному делу.

– военный с позывным "Буча". Является специалистом по минно-взрывному делу. Инна Грищенко – военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака в Косово на Ивано-Франковщине, которое так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко якобы заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.

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Что касается Грищенко – следствие считает, что, вероятно, именно они создали взрывчатку, которую заложили под авто Шеремета. Следователи обнаружили на взрывном устройстве их ДНК. Кроме того, Владислав Грищенко ранее неоднократно заявлял, что может создать любую взрывчатку за 15 минут.

Смотрите брифинг о расследовании дела убийства Павла Шремета:

Следующий этап, который ведет следствие, и надеется вскоре обнародовать важную информацию, – имя заказчика преступления. Президент Зеленский по завершению брифинга выразил надежду – заказчика "возьмут" и это станет точкой в расследовании этого резонансного дела.

Почему часть общества возмутилась:

Часть украинского общества возмутилась, так как считает, что указанных доказательств недостаточно (например: внешнее сходство, место проживания недалеко от взрыва, телефонные разговоры).

По основной версии правоохранителей, Шеремета убили для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако эта версия вызвала немало критики у общества, потому что такое убийство не похоже на дестабилизацию, кроме этого часть граждан не понимает – зачем подозреваемым (ветеранам и волонтерам) делать это.

Новое расследование "Слидства.Инфо"

Журналисты-ррсследователи заявили, что эксперты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подписали выводы, которые противоречат друг другу.

Исследование иностранным экспертом видеозаписи с места убийства вообще ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей. В заключении эксперта говорится, что все действия по подготовке и взрыву автомобиля Шеремета могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двух – медика-волонтерку Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

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Четверо экспертов анализировали, может ли быть детский хирург Юлия Кузьменко женщиной-киллером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его. Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкий ответ. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность человека.



Выводы экспертизы относительно идентификации Юлии Кузьменко и женщины-киллера / Фото:Слидство.Инфо

Журналисты также проанализировали результаты предварительной экспертизы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча за 1 октября.

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла взорвать авто Шеремета, с существенной вероятностью – один и тот же человек.



Выписка из заключения по результатам комплексной экспертизы по идентификации двух женщин/ Фото: Слидство.Инфо

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:



Версия полиции

Полиция уже успела опровергнуть материал журналистов "Слидство.Инфо". Следствие подчеркнуло недопустимость искажения и распространения недостоверных данных в информационном пространстве. В полиции сообщили, что эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Шеремета.

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Для проведения этого анализа эксперту предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Однако следователи назначили необходимые экспертизы, когда получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления.



Машина Павла Шеремета после взрыва

Проводили эти экспертизы специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы, подчеркнули в полиции.