Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета

Про підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета, відсутність мотиву злочину, судове розслідування, участь Володимра Зеленського у справі та різницю у фото у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів адвокат Андрія Антоненка Костянтин Татарченко.

Про захист Антоненка

– У процесі наших розмов, в процес обробки інформації, яку ми майже щогодинно отримуємо від різних джерел (зокрема, і процесуальних), ми дійшли висновку, що мій клієнт Андрій Антоненко Riffmaster та інша особа (я поки не буду називати хто, бо це не мій клієнт), мають стовідсоткове алібі. і я думаю, що ми найближчим часом неприємно здивуємо Арсена Авакова.

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Чи є козирі у слідства

– Я сумніваюся, що там (у слідства – "24") є серйозні козирі. Тому що сторона обвинувачення намагалась долучити до матеріалів кримінального провадження, обґрунтовуючи свої вимоги щодо арешту Riffmaster (Антоненка), додаткові документи, пов’язані з нібито вилученням міни МОН-50. Але слідчий суддя в цьому відмовив.

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Глава МВС Арсен Аваков під час брифінгу щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета заявляв, що слідство оприлюднило всього лише 5% доказів проти цих підозрюваних, а має ще 95%, які наразі оприлюднити не може.

– Ті 5%, про які казав міністр внутрішніх справ, я думаю, що це не більше, як самореклама.

Дивіться відео брифінгу про розслідування вбивства Павла Шеремета:

Про відсутність мотиву

– Відсутність мотиву призведе до того, що перспектива цього кримінального провадження в суді буде просто нульова. І знайти цей мотив у наших підзахисних можна тільки штучно і таким чином, як зараз це робиться. Тобто людей просто ізолювали.

– До речі, дуже цікавий факт. Суддя Вовк розглядав 3 клопотання про обрання запобіжного заходу щодо 3 осіб. Але 1 особа отримала цілодобовий домашній арешт (Дугарь – "24"), а інші дві особи (Кузьменко та Антоненко – "24") отримали тримання під вартою. Хоча підозра та її обсяг у всіх однакові.

Що казав про мотив злочину Аваков:

Напередодні в телеефірі, відповідаючи на питання про те, що було мотивом для людей, які скоїли вбивство, Аваков нагадав про оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито підозрювана Юлія Кузьменко пропонує принести в "сакральну жертву" волонтерку Марусю Звіробій або її дітей.

"У мене розрив свідомості – який може бути мотив? Це шизофренія, неадекватність... І так – це була б просто балаканина чоловіків або жінок, але ці люди мають стосунок до конкретного звинувачення. Тому балаканину цю я вже сприймаю як прикладну річ", – сказав Аваков.

На думку міністра, ключовий мотив – це дестабілізація.

Можливо, там є нюанси. Я не виключаю ситуацію, що, можливо, там є помста за діяльність Павла з території іншої держави,

– додав глава МВС.

Про судове засідання

– Судове засідання було зрежисовано ще до його початку. Я подав відповідне клопотання про те, що має свідка і не одного. Якби суд був об'єктивним, як того вимагає закон, викликав би його (свідка, – 24 канал) і вислухав би. А потім надав би свою оцінку у відповідному рішенні.

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Про різницю у фото

– Намагалися доказати це слідчим у суді. Це робив і сам Андрій. Там є й інші фото у справі. І він звертав увагу, що у нього є татуювання на руках, а на тих фото – нема їх. Ми це зазначали у слідчому суді. Наші доводи тривали близько 3 годин, але це, на жаль, не викликало ніяких сумнівів у слідчого суді.



На фотографіях видно, що є різниця у зрості

Про участь Зеленського у справі

– Якщо президент вийшов і сказав: "Дякую Вам Арсену Борисовичу за те, що встановили вбивць. Я чекаю від Вас останнього етапу, коли Ви мені скажете, хто ж замовив це вбивство. То що має робити суддя. Виступ президента під час брифінгу є беззаперечно тиском на судову систему та правоохоронні органи.

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– Є питання, чому президент, коли видав указ про розпуск Верховної Ради, був відсутнім під час судового засідання. І він мотивував це тим, щоб не здійснювати тиск на суд – я піду, а суд нехай ухвалює рішення. Але в цьому випадку він був присутнім. Тим більше, думаю, що це така тонка гра міністра внутрішніх справ.

– Він, можна так сказати, підставив президента у цьому питання. І президент не є юристом, тому йому важко оцінювати факти з точки зору їх належності та допустимості.

Про слабкі докази

Також розслідування справи вбивства Павла Шеремета прокоментував експерт Реанімаційного пакета реформ Євген Крапивін. Він зазначив, що докази причетності волонтерів та ветеранів українсько-російської війни є слабкими. Їх вистачає лише для того, аби повідомити про підозру, але вони не доводять вину осіб.

"Це швидше підказка для слідства, що треба доказову базу ґрунтувати на сильніших доказах", – заявив експерт.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета



Підозрювані у вбивства Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".