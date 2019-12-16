Відсутність мотиву у вбивстві Шеремета призведе до нульової перспективи справи в суді, – адвокат

Глава МВС Арсен Аваков не озвучив чіткого мотиву вбивства журналіста Павла Шеремета. Якщо слідство таки не оголосить офіційного мотиву, то вся справа щодо підозрюваних у злочині розвалиться в суді.

"Відсутність мотиву призведе до того, що перспектива цього кримінального провадження в суді буде просто нульова. І знайти цей мотив у наших підзахисних можна тільки штучно і таким чином, як зараз це робиться. Тобто людей просто ізолювали", – сказав в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі адвокат одного з підозрюваних у справі – Андрія Антоненка – Костянтин Татарченко.

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"До речі, дуже цікавий факт. Суддя Вовк розглядав 3 клопотання про обрання запобіжного заходу щодо 3 осіб. Але 1 особа отримала цілодобовий домашній арешт (Дугарь), а інші дві особи (Кузьменко та Антоненко) отримали тримання під вартою. Хоча підозра та її обсяг у всіх однакові", – додав адвокат Антоненка.

Що казав про мотив злочину Аваков

Напередодні в телеефірі, відповідаючи на питання про те, що було мотивом для людей, які скоїли вбивство, Аваков нагадав про оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито підозрювана Юлія Кузьменко пропонує принести в "сакральну жертву" волонтерку Марусю Звіробій або її дітей.

"У мене розрив свідомості – який може бути мотив? Це шизофренія, неадекватність... І так – це була б просто балаканина чоловіків або жінок, але ці люди мають стосунок до конкретного звинувачення. Тому балаканину цю я вже сприймаю як прикладну річ", – сказав Аваков.

На думку міністра, ключовий мотив – це дестабілізація.

Можливо, там є нюанси. Я не виключаю ситуацію, що, можливо, там є помста за діяльність Павла з території іншої держави,

– додав глава МВС.

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Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці.

– волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:



Запобіжні заходи Кузьменко, Дугарь та Антоненку / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про вбивство Шеремета? Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".