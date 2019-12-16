Експертизи щодо підозрюваних у справі Шеремета суперечать одна одній, – розслідування ЗМІ

Автори експертизи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підписали висновки, які суперечать один одному. Так, психологічна експертиза стверджує, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, а експертиза ходи вважає докази "умовно-достатніми".

Дослідження іноземним експертом відеозапису з місця вбивства взагалі ставить під сумнів результати розслідування правоохоронців, мовиться у матеріалі "Слідство.Інфо". У висновку експерта мовиться, що всі дії з підготовки та вибуху автомобіля Шеремета могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох – медика-волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

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У чому підозрюють Кузьменко і Дугарь і що не збігається

За даними слідства, Дугарь вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Вона разом зі ще одним фігурантом справи Андрієм Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета.

Найважливішим доказом причетності усіх трьох до вбивства журналіста глава МВС Арсен Аваков назвав експертизу. Вона нібито доводить, що жінки потрапили на записи камер у момент закладання вибухівки під авто Шеремета.

Журналісти "Слідство.Інфо" отримали текст експертизи, на яку посилається Аваков. Цей документ не містить однозначних висновків, що люди на відео і підозрювані – ті ж самі особи. А одне з заключень, посилаючись на погану якість відео, не може ідентифікувати лікарку та жінку-кілера як одну особу.



За версією поліції, Кузьменко і Антоненко – пара, яка закладала вибухівку під авто Шеремета / Фото "Слідство. Інфо"

Кузьменко звинувачують у тому, що вона підклала вибухівку під авто Шеремета вночі, а зранку підірвала його. 4 експертів аналізували, чи може жінка-кілерка бути Кузьменко. Для цього провели 3 дослідження – психологічне, портретне та криміналістичний аналіз ходьби.

Експертну комісію очолив завідувач відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін. Разом зі своїм заступником Андрієм Семенцем він проводив психологічне дослідження, тобто аналіз "психолого-функціональних ознак об’єкта дослідження конституційної тілобудови та особливостей невербальної поведінки".

На сайті цього державного інституту вказано, що психологічна експертиза покликана "визначити риси характеру та провідні якості особистості". Однак у справі про вбивство Шеремета експерти будують психологічне дослідження на основі аналізу руху і моторики двох людей на відео. Судячи з заключення, експерти інституту вважають, що Кузьменко є тією ж жінкою, яку зафіксували камери під час закладання вибухівки.

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Портретне дослідження не підтвердило, що Кузьменко і кілерка – одна й та ж особа

Судова експертка лабораторії криміналістичних видів досліджень Катерина Педько робила портретне дослідження. Завдання – ідентифікація особи за фото- чи відеозображенням. Експертка отримала відео з камер спостереження у ніч закладання вибухівки, де видно жінку, яка закладає вибухівку, а потім разом з чоловіком залишає місце злочину. Це відео порівнювали з відео камер спостереження, де Кузьменко йде та повертається з "Нової пошти", а також заходить до магазину.

"Наявні у зображеннях Особи 1 ознаки зовнішності, зокрема, ознаки обличчя, не дають можливості для ідентифікації Особи 1 та Особи 2, як одну і ту ж особу", – мовиться у висновку.

Документ містив 28 зображень (скріншотів з відео), проте експертка не змогла ідентифікувати досліджуваних жінок як одну і ту ж саму. Усе через "низьку якість зображення" та "несприятливі умови зйомки".

Докази щодо Кузьменко є "умовно-достатніми"

Третє дослідження "Криміналістичний аналіз ходи" провів доктор філософії у галузі біомеханіки, власник сертифіката професійної компетентності криміналістичного аналізу ходи, британець Іван Бірч.

У своїй експертизі він написав: "Виходячи з мого досвіду вивчення ходи людини, враховуючи різні комбінації особливостей ходи та беручи до уваги перераховані обмеження, я вважаю, що кримінальний аналіз ходи забезпечує умовно-достатні докази на підтвердження того, що Особа 1 в досліджуваних відеокадрах є Особою 2". При цьому в експертизі не було розшифровано, що таке "умовно-достатній доказ". Таке формулювання також не передбачене українським кримінальним законодавством.

Журналісти поцікавилися в Бірча про його роль у розслідуванні, однак на момент публікації матеріалу не отримали відповіді.

Експертиза не дає однозначної відповіді, чи є кілерка Юлією Кузьменко

Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному:

психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні,

портретна експертиза не може назвати їх ідентичними,

експертиза ходи вважає докази "умовно-достатніми".

Чи можна, спираючись на такі неоднозначні висновки, оголошувати підозру у вбивстві?

–мовиться у розслідуванні "Слідство. Інфо".

Усі дії з підготовки та вибуху могла робити одна жінка, а поліція арештувала двох

Восени Бірч робив ще одне дослідження ходьби на замовлення українських правоохоронців. Експерт оцінював схожість жінок, зафіксованих камерами спостереження вранці 20 липня 2016 року, коли стався вибух (особа А), за декілька днів до цього, коли нібито відбувалася підготовка злочину (особа В) та вночі, коли заклали вибухівку під авто Шеремета (особа С).

Свої висновки Бірч робив на основі спеціальної 11-рівневої шкали, яка варіюється від "дуже вагомі докази на відхилення" до "дуже вагомі докази на підтвердження".

Бірч оцінив схожість жінки, яка була зафіксована напередодні вбивства під час так званої розвідки з жінкою, яка закладала вибухівку, як "помірні докази на підтвердження". Так само "помірними доказами на підтвердження" експерт назвав схожість жінки, яка закладала вибухівку з тією жінкою, яка зранку цю вибухівку підривала.

Більш схожими Бірч вважає жінку-розвідницю та ту, яка, імовірно, підірвала авто журналіста вранці. Він називає "помірно-вагомим доказом на підтвердження", що це одна людина.

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Згідно з експертизою Бірча, усі причетні до вбивства та зафіксовані на відео жінки можуть бути однією особою / Фото "Слідство. Інфо"

Тобто, згідно з цією експертизою виходить, що жінка, яка робила фото відеокамер, готуючись до вбивства, жінка з відео, яка підкладала бомбу, та жінка, яка, можливо, підірвала авто – з суттєвою ймовірністю – одна й та сама людина.

Тобто всі дії з підготовки та вибуху могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох.

Зауважимо, що ця експертиза не була згадана минулого тижня під час оприлюднення нових доказів у справі вбивства Шеремета. А вона ставить під сумнів продемонстровані на брифінгу висновки правоохоронців. Якби слідство взяло до уваги другу експертизу, поліції слід було би доводити, що всі жінки, зафіксовані на камерах, є однією особою – Кузьменко.

Що не збігається в експертизах щодо інших підозрюваних

Витримки зі схожих експертиз щодо інших підозрюваних були озвучені їхніми адвокатами під час судових засідань. Зокрема, портретна експертиза щодо Антоненка не змогла ідентифікувати його та чоловіка, який був із жінкою під час підкладання вибухівки, як одну людину.

Водночас адвокат Дугарь заявляв, що екпертиза (ймовірно, портретна) ідентифікувала його підзахисну та жінку-розвідницю як одну людину. Чи проводилися інші експертизи щодо Дугарь – психологічна та портретна – наразі невідомо.

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Список підозрюваних у вбивстві Шеремета і в чому саме їх підозрюють

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під домашній арешт на 2 місяці. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під арешт (у СІЗО) на 2 місяці.

– волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під арешт (у СІЗО) на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під арешт (у СІЗО) на 2 місяці.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під арешт (у СІЗО) на 2 місяці. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

Що відомо про вбивство Шеремета? Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".