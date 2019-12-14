Програє держава, – Мінветеранів про підозру волонтерам у вбивстві Шеремета

Міністерство у справах ветеранів готове надати правову допомогу волонтерам та колишнім бійцям, яких підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Тим не менш у відомстві визнають, що яким би не було закінчення справи – Україна зазнає репутаційної поразки.

Відповідну заяву зробила мінстерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, коментуючи у фейсбуці розслідування справи Шеремета.

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Вона додала, що особисто знає Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава та Інну Грищенко, які є фігурантами справи про вбивство журналіста.

Перебіг справи, обвинувачення – все це дуже болить особисто мені. Оскільки всі обвинувачені є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно,

– відзначила міністерка.

Вона підтримала публічність процесу та додала, що доказова база у справі про вбивство Шеремета має бути переконливою.

"У разі, якщо будуть виникати найменші сумніви в адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені в рази", – додала Коляда.

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Також чиновниця запевнила, міністерство ветеранів готове надати усю необхідну правову допомогу підозрюваним, не даючи при цьому оцінку справи по суті.

На закінчення Коляда наголосила, що образ ветерана і волонтера війни на Донбасі – це образ героя і захисника. Тому він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлія Кузьменко,

• Андрій Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Інна Грищенко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав трьом фігурантам справи запобіжні заходи. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт. Рішення щодо Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка були суворішими – їх взяли під варту до 8 лютого 2020 року.

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