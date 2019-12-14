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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Програє держава, – Мінветеранів про підозру волонтерам у вбивстві Шеремета

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      Глава Мінветеранів Коляда прокоментувала підозру ветеранам у справі Шеремета / Фото з Facebook Олени Коляди

      Міністерство у справах ветеранів готове надати правову допомогу волонтерам та колишнім бійцям, яких підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Тим не менш у відомстві визнають, що яким би не було закінчення справи – Україна зазнає репутаційної поразки.

      Відповідну заяву зробила мінстерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, коментуючи у фейсбуці розслідування справи Шеремета.

      Важливо: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

      Вона додала, що особисто знає Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава та Інну Грищенко, які є фігурантами справи про вбивство журналіста.

      Перебіг справи, обвинувачення – все це дуже болить особисто мені. Оскільки всі обвинувачені є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно,
      – відзначила міністерка.

      Вона підтримала публічність процесу та додала, що доказова база у справі про вбивство Шеремета має бути переконливою. 

      "У разі, якщо будуть виникати найменші сумніви в адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені в рази", – додала Коляда.

      До теми: Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко

      Також чиновниця запевнила, міністерство ветеранів готове надати усю необхідну правову допомогу підозрюваним, не даючи при цьому оцінку справи по суті.

      На закінчення Коляда наголосила, що образ ветерана і волонтера війни на Донбасі – це образ героя і захисника. Тому він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці.

       

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      13 грудня Печерський райсуд Києва обрав трьом фігурантам справи запобіжні заходи. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт. Рішення щодо Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка були суворішими – їх взяли під варту до 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Міністерство у справах ветеранів Розслідування Волонтери Оксана Коляда Юлія Кузьменко Яна Дугарь Андрій Антоненко Riffmaster
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