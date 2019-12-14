Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко

Суддя Сергій Вовк обирав запобіжний захід підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко та ухвалив тримати їх під вартою до 8 лютого 2020 року. А ще Вовк посадив Луценка на 4 роки, знімав з розшуку скандального Онищенка та стягував гроші на користь одіозного Портнова. Вовка 5 разів відстороняли від роботи, та попри все він досі успішно працює.

Суддя Сергій Вовк: коротка біографія

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк народився 2 березня 1978 року. Освіту здобув в Одеському державному університеті, у 2001 році отримав кваліфікацію магістра права. У 2014 закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом.

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Указом президента України 14 квітня 2006 призначений на посаду судді Печерського районного суду міста Києва. 3 березня 2011 року постановою Верховної Ради він обраний на цю ж посаду безстроково.

Гучні справи судді Сергія Вовка

Запобіжний захід підозрюваним у справі вбивства Шеремета

Саме Сергій Вовк обирав запобіжний захід Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку та ухвалив тримати їх під вартою до 8 лютого 2020 року. У такий спосіб суддя повністю задовольнив клопотання прокуратури, проігнорувавши аргументи адвокатів та їхнє прохання застосувати будь-який м'якший запобіжний захід.

Чотири роки в'язниці для Юрія Луценка

Саме суддя Сергій Вовк у 2012 році засудив майбутнього генпрокурора Юрія Луценка до 4 років в'язниці за нібито незаконне святкування Дня міліції в палаці "Україна". Європарламент визнав, що Юрія Луценка засудили з політичних мотивів.

П'ять років для ексміністра Валерія Іващенка

Вовк був головуючим у складі колегії суддів, яка засудила Іващенка, колишнього виконувача обов'язків міністра оборони, до 5 років позбавлення волі. Іващенка звинуватили у зловживання службовим становищем 2009 року у підписанні плану санації ДП "Феодосійський судомеханічний завод" у Криму. Європейський парламент у травні 2012 року визнав, що Іващенка засудили з політичних мотивів.

Також відомо, що Сергій Вовк займався справами про зняття із розшуку екснардепа-регіонала Олександра Онищенка та стягував 7 мільйонів із Мін'юсту на користь юриста команди Януковича Андрія Портнова.



Суддя Сергій Вовк у 2012 році / Фото "Радіо Свобода"

Скандали та кримінальні провадження щодо Вовка

У 2009 році прокуратура Києва порушила проти Сергія Вовка кримінальну справу за підробку та використання підробленого рішення суду, викрадення цивільної справи та шахрайське заволодіння земельною ділянкою 70 гектарів.

Повної та правдивої інформації про завершення цієї кримінальної справи у відкритому доступі немає. У ГПУ казали, що кримінального сліду за суддею Вовком давно нема: Верховний суд 23 лютого 2010 року підтвердив скасування постанови про порушення проти нього справи.

У березні 2015 року ГПУ розпочала кримінальне провадження стосовно судді Вовка за фактом розблокування ним коштів з рахунків колишнього міністра АПК Миколи Присяжнюка – той начебто заволодів грошима Аграрного фонду на 540 мільйонів гривень, виділених державою на регулювання ціни на цукор.

У 2016 році прокуратура Києва повідомляла, що стосовно судді Сергія Вовка було досудове слідство щодо постановлення суддею завідомо неправосудного рішення у цивільній справі (начебто суддя незаконно позбавив громадянина права власності на належне йому майно).

Згідно із даними Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя Сергій Вовк у липні 2019 року скасував арешт 415 об'єктів нерухомості, що належать на праві власності ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Коломойським (арештували майно на вимогу ГПУ у 2017).



Суддя Сергій вовк у грудні 2019 року / Скріншот з відео "Громадського"

Скандали з п'ятьма відстороненнями Вовка

Вовка відстороняли п'ять разів від роботи, але щоразу суддя повертався до роботи у Печерському суді Києва.

1 березня 2011 Вища рада юстиції розглядала подання про звільнення судді Вовка з посади судді Печерського райсуду за порушення присяги.

4 березня 2015 року Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з 3 суддів Печерського суду: Оксани Царевич, Сергія Вовка і Віктора Кицюка. Проте 6 березня Голосіївський райсуд Києва відмовився підтримати клопотання ГПУ про арешт Вовка.

На початку лютого 2016 року суддя Вовк повернувся на роботу, а ГПУ вкотре звернулася до ВККС з проханням відсторонити Вовка від посади.

4 квітня 2016 суддю Вовка відсторонили від посади на 2 місяці, так вирішила Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це був п'ятий випадок відсторонення, і стільки ж разів Сергій Вовк у адміністративному судді скасовував це рішення.