Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко

Судья Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова. Волка 5 раз отстраняли от работы, и несмотря на все он до сих пор успешно работает.

Судья Сергей Вовк: краткая биография

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк родился 2 марта 1978 года. Образование получил в Одесском государственном университете, в 2001 году получил квалификацию магистра права. В 2014 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом.

Читайте также: Я наполовину еврей, – Антоненко ответил на упреки прокуроров о "ультранационализме"

Указом президента Украины 14 апреля 2006 года назначен на должность судьи Печерского районного суда города Киева. 3 марта 2011 года постановлением Верховного Совета он избран на эту же должность бессрочно.

Громкие дела судьи Сергея Вовка

Мера пресечения подозреваемым по делу убийства Шеремета

Именно Сергей Вовк выбирал меру пресечения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020 года. Таким образом судья полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, проигнорировав аргументы адвокатов и их просьбу применить любую более мягкую меру пресечения.

Четыре года тюрьмы для Юрия Луценко

Именно судья Сергей Вовк в 2012 году осудил будущего генпрокурора Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина". Европарламент признал, что Юрия Луценко приговорили по политическим мотивам.

Пять лет для экс-министра Валерия Иващенко

Вовк был председательствующим в составе коллегии судей, которая осудила Иващенко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны, к 5 годам лишения свободы. Иващенко обвинили в злоупотреблении служебным положением в 2009 году в подписании плана санации ГП "Феодосийский судомеханический завод" в Крыму. Европейский парламент в мае 2012 года признал, что Иващенко приговорили по политическим мотивам.

Также известно, что Сергей Вовк занимался делами о снятии с розыска экс-нардепа-регионала Александра Онищенко и взыскивал 7 миллионов с Минюста в пользу юриста команды Януковича Андрея Портнова.



Судья Сергей Вовк в 2012 году / Фото "Радио Свобода"

Скандалы и уголовные производства относительно Вовка

В 2009 году прокуратура Киева возбудила против Сергея Вовка уголовное дело за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком на 70 гектаров.

Полной и правдивой информации о завершении этого уголовного дела в открытом доступе нет. В ГПУ говорили, что криминального следа за судьей Вовком давно нет: Верховный суд 23 февраля 2010 года подтвердил отмену постановления о возбуждении против него дела.

В марте 2015 года ГПУ начала уголовное производство в отношении судьи Вовка по факту разблокирования им средств со счетов бывшего министра АПК Николая Присяжнюка – тот якобы завладел деньгами Аграрного фонда на 540 миллионов гривен, выделенных государством на регулирование цены на сахар.

В 2016 году прокуратура Киева сообщала, что в отношении судьи Сергея Вовка было досудебное следствие относительно вынесения судьей заведомо неправосудного решения по гражданскому делу (якобы судья незаконно лишил гражданина права собственности на принадлежащее ему имущество).

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, судья Сергей Вовк в июле 2019 год аотменил арест 415 объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО "Приватофис", связанного с Коломойским (арестовали имущество по требованию ГПУ в 2017 году).



Судья Сергей Вовк в декабре 2019 года / Скриншот с видео "Громадського"

Скандалы с пятью отстранениями Вовка

Вовка отстраняли пять раз от работы, но каждый раз судья возвращался к работе в Печерском суде Киева.

1 марта 2011 года Высший совет юстиции рассматривал представление об увольнении судьи Вовка с должности судьи Печерского райсуда за нарушение присяги.



4 марта 2015 года Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с 3 судей Печерского суда: Оксаны Царевич, Сергея Вовка и Виктора Кицюка. Однако 6 марта Голосеевский райсуд Киева отказался поддержать ходатайство ГПУ об аресте Вовка.



В начале февраля 2016 года судья Вовк вернулся на работу, а ГПУ в очередной раз обратилась в ВККС с просьбой отстранить Вовка от должности.



4 апреля 2016 года судью Вовка отстранили от должности на 2 месяца, так решила Высшая квалификационная комиссия судей. Это был пятый случай отстранения, и столько же раз Сергей Вовк в административном суде отменял это решение.