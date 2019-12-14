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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Я наполовину еврей, – Антоненко ответил на упреки прокуроров про "ультранационализм"

      16 Читати новину українською
      Андрей Антоненко, фигурант дела об убийстве Павла Шеремета / 24 канал

      Суд принял решение держать под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Во время заседания Антоненко выступил с заявлением, где опроверг обвинения, которые озвучивали прокуроры.

      Судья Сергей Вовк ночью 14 декабря удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Андрея Антоненко. Защита просила применить любую более мягкую меру пресечения. О деталях заседания рассказала "Украинская правда".

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      Во время зачитывания обвинений прокуроры говорили о якобы ультраправых убеждениях подозреваемого, а также описывали, как, по их мнению, Антоненко причастен к убийству Шеремета.

      Относительно моих правых и левых предпочтений. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед – польский еврей. Вы бессознательно своим умозаключением предвзятым нанесли оскорбление мне лично и моей семье,
      – ответил Антоненко.

      Также он прокомментировал другие обвинения, которые прозвучали от прокуроров:

      • "Я с 2013 года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек на видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками".
      • "У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сталкивается с человеком, который там (на видео, которые являются доказательствами по делу – 24 канал)".
      • "Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там (на видео – 24 канал) человек с целенькие ушками".
      • "И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет".

      "Я готов и буду сотрудничать. Обещаю оказывать полное содействие, любую информацию, появляться в указанное время – что на вызовы, на допросы, на любые требования", – подытожил Антоненко свое выступление.

      Однако судья все же решил оставить Антоненко под стражей на два месяца.

      Суд
      Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Коротко о деле убийства Шеремета

      • Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве – взорвали его автомобиль.
      • Полиция выделила основную версию преступления Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержания подозреваемых:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Печерский суд Киева Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster
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