Я наполовину еврей, – Антоненко ответил на упреки прокуроров про "ультранационализм"

Суд принял решение держать под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Во время заседания Антоненко выступил с заявлением, где опроверг обвинения, которые озвучивали прокуроры.

Судья Сергей Вовк ночью 14 декабря удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Андрея Антоненко. Защита просила применить любую более мягкую меру пресечения. О деталях заседания рассказала " Украинская правда" .

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Во время зачитывания обвинений прокуроры говорили о якобы ультраправых убеждениях подозреваемого, а также описывали, как, по их мнению, Антоненко причастен к убийству Шеремета.

Относительно моих правых и левых предпочтений. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед – польский еврей. Вы бессознательно своим умозаключением предвзятым нанесли оскорбление мне лично и моей семье,

– ответил Антоненко.

Также он прокомментировал другие обвинения, которые прозвучали от прокуроров:

"Я с 2013 года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек на видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками".

"У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сталкивается с человеком, который там (на видео, которые являются доказательствами по делу – 24 канал)".

"Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там (на видео – 24 канал) человек с целенькие ушками".

"И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет".

" Я готов и буду сотрудничать. Обещаю оказывать полное содействие, любую информацию, появляться в указанное время – что на вызовы, на допросы, на любые требования ", – подытожил Антоненко свое выступление.

Однако судья все же решил оставить Антоненко под стражей на два месяца.



Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Коротко о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве – взорвали его автомобиль.

Полиция выделила основную версию преступления Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.