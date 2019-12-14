Покровитель вытащит и защитит: Аваков раскрыл новые детали дела об убийстве Шеремета

Подозреваемые, которые фигурируют в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, в разговорах между собой говорили о каком-то "покровителе". И этот покровитель должен бы их "вытянуть и защитить". Также следствие не получило видео с четырех очень хорошо расположенных и нужных камер.

Вспоминали покровителя

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера " вечером 13 декабря.

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В разговоре подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему "покровителю", который их должен вытащить и защитить. Да, мы внимательно на это смотрим,

– сказал Аваков.

Министр обратил внимание, что нападение на Шеремета совершили "сверхпродуманно и сверхточно": "Это многофакторное преступление: разведка, отход, построение маршрута, укрылись после преступления, заложили бомбу под машину".

Дублировали номера автомобилей

Также Арсен Аваков рассказал следующее: "Господин Антоненко перед этим почему-то весь день фотографировал в этом квартале поставленные машины. Зачем, казалось бы? Потому что им интересна была наша гипотеза – создавать "дубли" (номеров – 24 канал) машин".

Заехал автомобиль Volkswagen с такими же номерами. Полиция потом смотрит, чей автомобиль. Может, чужак заехал? А, это авто Васи, он здесь постоянно паркуется. Они создавали эти "дубли". То есть, это сложное технически преступление,

– считает министр.

Все детали о деле об убийстве Шеремета – смотрите и читайте в материале 24 канала.

Исчезли видео из четырех камер

"Когда мы начали собирать все материалы, все записи камер, трафиков и так далее, то не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в очень нужных для нас местах, хорошего качества. Нам говорили: мы вам их отдали раньше – странно, что вы их не получили. А их не было", – рассказал Аваков.

В ходе расследования мы чувствовали, что нашим подозреваемым кто-то дает информацию, и именно это было причиной того, что мы в 2017 году максимально засекретили следствие,

– пояснил глава МВД.

"Нам кажется, что люди, которые стоят за кадром пока, намного профессиональнее, чем непосредственные исполнители этого преступления", – подытожил министр.

Коротко о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве – взорвали его автомобиль.

Полиция выделила основную версию преступления Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.