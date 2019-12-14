Покровитель витягне і захистить: Аваков розкрив нові деталі справи про вбивство Шеремета

Підозрювані, які фігурують у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, у розмовах між собою згадували певного "покровителя". І цей покровитель мав би їх "витягнути і захистити". Також слідство не отримало відео з чотирьох дуже добре розташованих і потрібних камер.

Згадували покровителя

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 13 грудня.

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У розмові підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до такого собі "покровителя", який має їх витягти і захистити. Так, ми уважно на це дивимося,

– сказав Аваков.

Міністр звернув увагу, що напад на Шеремета вчинили "надпродумано і надточно": "Це багатофакторний злочин: розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали бомбу під машину".

Дублювали номери автомобілів

Також Арсен Аваков розповів наступне: "Пан Антоненко перед цим чомусь весь день бавився тим, що фотографував у цьому кварталі поставлені машини. Навіщо, здавалося б? Тому, що їм цікава була наша гіпотеза – створити "дублі" (номерів – 24 канал) машин".

Заїхав автомобіль Volkswagen з такими ж номерами. Поліція потім дивиться, чий автомобіль. Може, чужак заїхав? А, це авто Васі, він тут постійно паркується. Вони створювали ці "дублі". Тобто, це складний технічно злочин,

– вважає міністр.

Усі деталі про справу щодо вбивства Шеремета – дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу.

Зникли відео з чотирьох камер

"Коли ми почали збирати всі матеріали, всі записи камер, трафіків і таке інше, то не знайшли чотири камери. Ми не змогли їх отримати. Це добрі камери у дуже потрібних для нас місцях, гарної якості. Нам казали: ми вам їх віддали раніше – дивно, що ви їх не отримали. А їх не було", – розповів Аваков.

Впродовж розслідування ми відчували, що нашим підозрюваним хтось дає інформацію, і саме це було причиною того, що ми у 2017 році максимально засекретили слідство,

– пояснив керівник МВС.

"Нам здається, що люди, які стоять за кадром поки що, набагато професійніші, ніж безпосередні виконавці цього злочину", – підсумував міністр.

Коротко про справу вбивства Шеремета

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.

Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних: