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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      "Зелена штука", яку винесли з квартири Антоненка, виявилася міною, – Аваков

      526 Читать новость на русском
      Арсен Аваков – керівник МВС України / mvs.gov.ua

      Ветеран АТО Андрій Антоненко, коли до нього прийшли слідчі 12 грудня, написав смс брату своєї дружини. У смс він попросив винести з квартири "зелену штуку". Поліція встановила, що мовилося про міну МОН-50.

      Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів у ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

      Зверніть увагу, 13 грудня відбувалися суди щодо обрання запобіжного заходу Дугарь, Кузьменко та Антоненку

      Обшуки у підозрюваних здійснювали коректно

      Аваков наголосив, що правоохоронці під час обшуків у справі про вбивство Шеремета "були дуже коректними" – бо, мовляв, не можна затримувати людину, тим більше ветерана війни, з процесуальними порушеннями.

      За словами міністра, правоохоронці отримали санкцію суду і пішли до Антоненка, коли він прийшов до себе додому. Слідчі оголосили, що збираються його затримати й провести обшук.

      Антоненко написав підозріле смс

      "За процесуальними нормами ми мали дочекатися адвоката. Протягом цього часу, поки чекали адвоката, Антоненко був обмежений у русі, але достатньо вільний – він писав в інтернеті пости, розмовляв телефоном і писав смс. Попри те, що телефон його був під контролем на основі санкції прокурора", – деталізував міністр.

      Він написав людині, яка жила з ним в одній квартирі, брату своєї дружини: "Терміново йди у квартиру і забери звідти ту зелену штуку". І брат його дружини забрав цю "зелену штуку" і виніс із квартири,
      – розповів Аваков.

      А далі правоохоронці простежили за людиною, яка винесла "ту зелену штуку". Саме тому вночі провели додаткові невідкладні обшуки. У двох випадках нічого не знайшли, "і ми тут просимо вибачення у цих людей, але це було необхідно для слідства". 

      А от за третьою адресою ми знайшли цей предмет, ця маленька зелена штука – міна МОН-50, яка була у напіврозібраному стані. Це приблизно половина елементу, з якого складалася бомба під підірваним авто Шеремета, 
      – заявив Аваков.

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      "Дивно, що музикант тримає у себе вдома міну"

      Арсен Аваков не стверджує, що знайдена "зелена штука" – елемент тієї ж бомби, від якої загинув Шеремет.

      Але це дивно, коли музикант, який каже, що він музикант, тримає у себе вдома міну МОН-50, якою можна вбити велику кількість людей,
      – вважає міністр.

      Він наголосив ще раз, що слідство ще не закінчено і правоохоронці ще не зробили всіх необхідних висновків – наприклад, щодо "ініціаторів справи".

      Міна
      Міна, яку начебто винесли з квартири Антоненка / Фото ТСН

      Коротко про справу вбивства Шеремета

      • Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
      • 12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі: Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних:

       

      Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації
      13 грудня
      8989
      Автор: Северин Трач
      Теги: Вбивство Павла Шеремета Арсен Аваков Новини України Андрій Антоненко Riffmaster
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