"Зелена штука", яку винесли з квартири Антоненка, виявилася міною, – Аваков

Ветеран АТО Андрій Антоненко, коли до нього прийшли слідчі 12 грудня, написав смс брату своєї дружини. У смс він попросив винести з квартири "зелену штуку". Поліція встановила, що мовилося про міну МОН-50.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів у ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Зверніть увагу, 13 грудня відбувалися суди щодо обрання запобіжного заходу Дугарь, Кузьменко та Антоненку

Обшуки у підозрюваних здійснювали коректно

Аваков наголосив, що правоохоронці під час обшуків у справі про вбивство Шеремета "були дуже коректними" – бо, мовляв, не можна затримувати людину, тим більше ветерана війни, з процесуальними порушеннями.

За словами міністра, правоохоронці отримали санкцію суду і пішли до Антоненка, коли він прийшов до себе додому. Слідчі оголосили, що збираються його затримати й провести обшук.

Антоненко написав підозріле смс

"За процесуальними нормами ми мали дочекатися адвоката. Протягом цього часу, поки чекали адвоката, Антоненко був обмежений у русі, але достатньо вільний – він писав в інтернеті пости, розмовляв телефоном і писав смс. Попри те, що телефон його був під контролем на основі санкції прокурора", – деталізував міністр.

Він написав людині, яка жила з ним в одній квартирі, брату своєї дружини: "Терміново йди у квартиру і забери звідти ту зелену штуку". І брат його дружини забрав цю "зелену штуку" і виніс із квартири,

– розповів Аваков.

А далі правоохоронці простежили за людиною, яка винесла "ту зелену штуку". Саме тому вночі провели додаткові невідкладні обшуки. У двох випадках нічого не знайшли, "і ми тут просимо вибачення у цих людей, але це було необхідно для слідства".

А от за третьою адресою ми знайшли цей предмет, ця маленька зелена штука – міна МОН-50, яка була у напіврозібраному стані. Це приблизно половина елементу, з якого складалася бомба під підірваним авто Шеремета,

– заявив Аваков.

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"Дивно, що музикант тримає у себе вдома міну"

Арсен Аваков не стверджує, що знайдена "зелена штука" – елемент тієї ж бомби, від якої загинув Шеремет.

Але це дивно, коли музикант, який каже, що він музикант, тримає у себе вдома міну МОН-50, якою можна вбити велику кількість людей,

– вважає міністр.

Він наголосив ще раз, що слідство ще не закінчено і правоохоронці ще не зробили всіх необхідних висновків – наприклад, щодо "ініціаторів справи".



Міна, яку начебто винесли з квартири Антоненка / Фото ТСН

Коротко про справу вбивства Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі: Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних: