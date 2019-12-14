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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      "Зеленая штука", которую вынесли из квартиры Антоненко, оказалась миной, – Аваков

      57 Читати новину українською
      Арсен Аваков – глава МВД Украины / mvs.gov.ua

      Ветеран АТО Андрей Антоненко, когда к нему пришли следователи 12 января, написал смс брату своей жены. В смс он попросил вынести из квартиры "зеленую штуку". Полиция установила, что говорилось о мине МОН-50.

      Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

      Обратите внимание 13 декабря длились суды об избрании меры пресечения Дугарь, Кузьменко и Антоненко

      Обыски у подозреваемых осуществляли корректно

      Аваков отметил, что правоохранители во время обысков по делу об убийстве Шеремета "были очень корректными" – мол, нельзя задерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями.

      По словам министра, правоохранители получили санкцию суда и пошли к Антоненко, когда он пришел к себе домой. Следователи объявили, что собираются того задержать и провести обыск.

      Антоненко написал подозрительное смс

      "За процессуальными нормами мы должны были дождаться адвоката. В течение этого времени, пока ждали адвоката, Антоненко был ограничен в движении, но достаточно свободен – он писал в интернете посты, разговаривал по телефону и писал смс. Несмотря на то, что телефон его был под контролем на основе санкции прокурора", – детализировал министр.

      Он написал человеку, жившему с ним в одной квартире, брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда ту зеленую штуку". И брат его жены забрал эту "зеленую штуку" и вынес из квартиры,
      – рассказал Аваков.

      А дальше правоохранители проследили за человеком, который вынес "ту зеленую штуку". Именно поэтому ночью провели дополнительные неотложные обыски. В двух случаях ничего не нашли, "и мы здесь просим прощения у этих людей, но это было необходимо для следствия". 

      А вот по третьему адресу мы нашли этот предмет, эта маленькая зеленая штука – мина МОН-50, которая была в полуразобранном состоянии. Это примерно половина элемента, из которого состояла бомба под подорванным авто Шеремета, 
      – заявил Аваков.

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      "Странно, что музыкант держит у себя дома мину"

      Арсен Аваков не утверждает, что найденная "зеленая штука" – элемент той же бомбы, от которой погиб Шеремет.

      Но странно, когда музыкант, говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить большое количество людей,
      – считает министр.

      Он отметил еще раз, что следствие еще не закончено и правоохранители еще не сделали все необходимые выводы – например, про "инициаторов дела".

      Міна
      Мина, которую якобы вынесли из квартиры Антоненко / Фото ТСН

      Коротко о деле убийства Шеремета
      • После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основной версии преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.
      • 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые – волонтеры и бывшие добровольцы войны в Донбассе Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержании подозреваемых:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster
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