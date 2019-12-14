Кілеру, який вбив 3-річного сина Соболєва у Києві, обіцяли 1000 доларів, – Аваков

Кілеру, який застрелив 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва в центрі столиці, пообіцяли тисячу доларів. Поліція підозрює у цьому вбивстві колишнього бійця АТО Андрія Лаврегу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, за виконання злочину щодо Соболєва виконавцям пообіцяли набагато більшу суму.

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Йому (кілеру – 24 канал) пообіцяли тисячу доларів, а якщо виконає – ще 20 тисяч,

– зазначив Аваков.

За словами міністра, в Україні багато людей, які були на війні на Донбасі. Проте, на жаль, бувають випадки, коли ветерани скоюють злочини. І на це потрібно реагувати.

"У нашій країні на п'ятому році війни величезна кількість тих, хто пройшов фронт, величезна кількість людей отримали ордени, медалі. Якщо ветеран війни молодий хлопець, снайпер, стріляє, як найманий кілер, – вбиває 3-річну дитину, це – факт. Так, він орденоносець, він герой війни. Але ми повинні на це реагувати", – наголосив глава МВС.

Він пригадав, що раніше ветерани АТО брали участь у вбивстві російського опозиційного політика Дениса Вороненкова, активістки Катерини Гандзюк і волонтера Віталія Олешка.

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