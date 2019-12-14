Кілеру, який вбив 3-річного сина Соболєва у Києві, обіцяли 1000 доларів, – Аваков
Кілеру, який застрелив 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва в центрі столиці, пообіцяли тисячу доларів. Поліція підозрює у цьому вбивстві колишнього бійця АТО Андрія Лаврегу.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, за виконання злочину щодо Соболєва виконавцям пообіцяли набагато більшу суму.
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Йому (кілеру – 24 канал) пообіцяли тисячу доларів, а якщо виконає – ще 20 тисяч,
– зазначив Аваков.
За словами міністра, в Україні багато людей, які були на війні на Донбасі. Проте, на жаль, бувають випадки, коли ветерани скоюють злочини. І на це потрібно реагувати.
"У нашій країні на п'ятому році війни величезна кількість тих, хто пройшов фронт, величезна кількість людей отримали ордени, медалі. Якщо ветеран війни молодий хлопець, снайпер, стріляє, як найманий кілер, – вбиває 3-річну дитину, це – факт. Так, він орденоносець, він герой війни. Але ми повинні на це реагувати", – наголосив глава МВС.
Він пригадав, що раніше ветерани АТО брали участь у вбивстві російського опозиційного політика Дениса Вороненкова, активістки Катерини Гандзюк і волонтера Віталія Олешка.
Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина
- Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років, вони колишні бійці АТО.
- Хлопці відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.
- 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
- 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика – Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.