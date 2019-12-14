Я наполовину єврей, – Антоненко відповів на закиди прокурорів про "ультранаціоналізм"

Суд ухвалив тримати під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Під час засідання Антоненко виступив із заявою, де спростував звинувачення, які озвучували прокурори.

Суддя Сергій Вовк вночі 14 грудня задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою Андрія Антоненка. Захист просив застосувати будь-який м'якший запобіжний захід. Про деталі засідання розповіла "Українська правда".

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Під час зачитування звинувачень прокурори говорили про, начебто, ультраправі переконання підозрюваного, а також описували, як, на їхню думку, Антоненко причетний до вбивства Шеремета.

Відносно моїх правих і лівих уподобань. Я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід – польський єврей. Ви несвідомо своїм висновком упередженим нанесли образу мені особисто і моїй сім'ї,

– відповів Антоненко.

Також він прокоментував інші звинувачення, які пролунали від прокурорів:

"Я з 2013 року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина на відео носить борідку форми "еспаньйолка", із вибритими повністю щоками".

"У мене є декілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трошки покаті, трошки видовжена шия, що геть не стикається з людиною, яка виглядає там (на відео, які є доказами у справі – 24 канал)".

"Мої вуха зламані, бо я займаюсь боротьбою, там (на відео – 24 канал) людина з ціленькими вушками".

"І ще один момент, характерна риса – мої руки, вони вкриті татуюваннями. Якщо подивитись на людину на відео, то там геть цього немає".

"Я готовий і я буду співпрацювати. Зобов'язуюся надавати повне сприяння, будь яку інформацію, з'являтися на вказаний час – що на виклики, що на допити, на будь-які вимоги", – підсумував Антоненко свій виступ.

Однак суддя вирішив залишити Антоненка під вартою на два місяці.



Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Коротко про справу вбивства Шеремета

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.

Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних: