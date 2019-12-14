Проигрывает государство – Минветеранов о подозрении волонтерам в убийстве Шеремета

Министерство по делам ветеранов готово оказать правовую помощь волонтерам и бывшим бойцам, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Тем не менее в ведомстве признают, что каким бы не было окончание дела – Украина понесет репутационные поражения.

Соответствующее заявление сделала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, комментируя в фейсбуке расследования дела Шеремета.

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Она добавила, что лично знает Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Инну Грищенко, которые являются фигурантами дела об убийстве журналиста.

Ход дела, обвинения – все это очень болит лично мне. Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы не закончилось это дело – проигрывает государство, прежде всего репутационно,

– отметила министр.

Она поддержала публичность процесса и добавила, что доказательная база в деле об убийстве Шеремета должна быть убедительной.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", – добавила Коляда.

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Также чиновник заверила, министерство ветеранов готово оказать всю необходимую правовую помощь подозреваемым, не давая при этом оценку дела по существу.

В заключение Коляда подчеркнула, что образ ветерана и волонтера войны на Донбассе – это образ героя и защитника. Поэтому он никак не может быть связанным с образом убийцы.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал трем фигурантам дела меры пресечения. Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Решение относительно Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко были строже – их взяли под стражу до 8 февраля 2020 года.

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