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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Проигрывает государство – Минветеранов о подозрении волонтерам в убийстве Шеремета

      38 Читати новину українською
      Глава Минветеранов Коляда прокомментировала подозрение ветеранам по делу Шеремета / Фото с Facebook Елены Коляды

      Министерство по делам ветеранов готово оказать правовую помощь волонтерам и бывшим бойцам, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Тем не менее в ведомстве признают, что каким бы не было окончание дела – Украина понесет репутационные поражения.

      Соответствующее заявление сделала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, комментируя в фейсбуке расследования дела Шеремета.

      Важно: убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

      Она добавила, что лично знает Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Инну Грищенко, которые являются фигурантами дела об убийстве журналиста.

      Ход дела, обвинения – все это очень болит лично мне. Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы не закончилось это дело – проигрывает государство, прежде всего репутационно,
      – отметила министр.

      Она поддержала публичность процесса и добавила, что доказательная база в деле об убийстве Шеремета должна быть убедительной.

      "В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", – добавила Коляда.

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      Также чиновник заверила, министерство ветеранов готово оказать всю необходимую правовую помощь подозреваемым, не давая при этом оценку дела по существу.

      В заключение Коляда подчеркнула, что образ ветерана и волонтера войны на Донбассе – это образ героя и защитника. Поэтому он никак не может быть связанным с образом убийцы.

       

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

      После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

      12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      13 декабря Печерский райсуд Киева избрал трем фигурантам дела меры пресечения. Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Решение относительно Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко были строже – их взяли под стражу до 8 февраля 2020 года.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Антоненко Riffmaster Яна Дугарь Юлия Кузьменко Оксана Коляда Волонтеры Расследования Министерство по делам ветеранов Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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