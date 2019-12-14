Проигрывает государство – Минветеранов о подозрении волонтерам в убийстве Шеремета
Министерство по делам ветеранов готово оказать правовую помощь волонтерам и бывшим бойцам, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Тем не менее в ведомстве признают, что каким бы не было окончание дела – Украина понесет репутационные поражения.
Соответствующее заявление сделала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, комментируя в фейсбуке расследования дела Шеремета.
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Она добавила, что лично знает Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Инну Грищенко, которые являются фигурантами дела об убийстве журналиста.
Ход дела, обвинения – все это очень болит лично мне. Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы не закончилось это дело – проигрывает государство, прежде всего репутационно,
– отметила министр.
Она поддержала публичность процесса и добавила, что доказательная база в деле об убийстве Шеремета должна быть убедительной.
"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", – добавила Коляда.
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Также чиновник заверила, министерство ветеранов готово оказать всю необходимую правовую помощь подозреваемым, не давая при этом оценку дела по существу.
В заключение Коляда подчеркнула, что образ ветерана и волонтера войны на Донбассе – это образ героя и защитника. Поэтому он никак не может быть связанным с образом убийцы.
Что известно об убийстве Павла Шеремета:
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.
После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.
12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлия Кузьменко,
• Андрей Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Инна Грищенко.
13 декабря Печерский райсуд Киева избрал трем фигурантам дела меры пресечения. Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Решение относительно Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко были строже – их взяли под стражу до 8 февраля 2020 года.
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