Адвокат Кузьменко спростував версію слідства про вимкнений у день убивства Шеремета телефон

Адвокат спростував два аргументи слідства про причетність Юлії Кузьменко до вбивства журналіста Павла Шеремета. Мовиться про вимкнений телефон у день вбивства та факт знайомства з Яною Дугарь.

Адвокат Влад Добош опублікував у фейсбуці пост, в якому переконує, що його підзахисна Юлія Кузьменко познайомилася з іншою фігуранткою справи Яною Дугарь лише півтора чи два місяці тому.

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Також Добош пише, що Кузьменко познайомилася з підозрюваним Андрієм Антоненком у 2016 році. Сам Антоненко, до слова, раніше говорив, що взагалі не знайомий з Дугарь.

У тексті підозри, яку озвучила прокуратура, мовиться про те, що Андрій Антоненко "підшукав та залучив мешканку Києва Кузьменко Юлію та військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну".

Натомість адвокат переконує, що усі фігуранти справи взагалі не були знайомі на момент загибелі Шеремета.

Окрім цього, адвокат Добош оприлюднив скріншоти з месенджера Юлі Кузьменко. Скріншоти, на переконання юриста, свідчать, що Кузьменко листувалася з подругою з 20:37 до 20:50 19 липня 2016 року.

Нагадаємо, на гучній пресконференції у МВС 12 грудня стверджували: телефон Кузьменко 19 липня 2016 року з 19 години був неактивним, що для неї не характерно.

Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.



Ухвали про запобіжний захід Дугарь, Кузьменко та Антоненку / Інфографіка 24 каналу

Відео про вбивство Павла Шеремета:

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