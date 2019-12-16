Адвокат Кузьменко спростував версію слідства про вимкнений у день убивства Шеремета телефон
Адвокат спростував два аргументи слідства про причетність Юлії Кузьменко до вбивства журналіста Павла Шеремета. Мовиться про вимкнений телефон у день вбивства та факт знайомства з Яною Дугарь.
Адвокат Влад Добош опублікував у фейсбуці пост, в якому переконує, що його підзахисна Юлія Кузьменко познайомилася з іншою фігуранткою справи Яною Дугарь лише півтора чи два місяці тому.
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Також Добош пише, що Кузьменко познайомилася з підозрюваним Андрієм Антоненком у 2016 році. Сам Антоненко, до слова, раніше говорив, що взагалі не знайомий з Дугарь.
У тексті підозри, яку озвучила прокуратура, мовиться про те, що Андрій Антоненко "підшукав та залучив мешканку Києва Кузьменко Юлію та військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну".
- Натомість адвокат переконує, що усі фігуранти справи взагалі не були знайомі на момент загибелі Шеремета.
Окрім цього, адвокат Добош оприлюднив скріншоти з месенджера Юлі Кузьменко. Скріншоти, на переконання юриста, свідчать, що Кузьменко листувалася з подругою з 20:37 до 20:50 19 липня 2016 року.
Нагадаємо, на гучній пресконференції у МВС 12 грудня стверджували: телефон Кузьменко 19 липня 2016 року з 19 години був неактивним, що для неї не характерно.
Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета
- Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
- Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
- 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.
- 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.
Ухвали про запобіжний захід Дугарь, Кузьменко та Антоненку / Інфографіка 24 каналу
Відео про вбивство Павла Шеремета:
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