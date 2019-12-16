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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Адвокат Кузьменко опроверг версию следствия о выключенном в день убийства Шеремета телефоне

      12 Читати новину українською
      Кузьменко подозревают в причастности к убийству Шеремета / nv.ua

      Адвокат опроверг два аргумента следствия о причастности Юлии Кузьменко к убийству журналиста Павла Шеремета. Речь идет о выключенном телефоне в день убийства и факт знакомства с Яной Дугарь.

      Адвокат Влад Добош опубликовал в фейсбуке пост, в котором утверждает, что его подзащитная Юлия Кузьменко познакомилась с другой фигуранткой дела Яной Дугарь всего полтора или два месяца назад. 

      К теме: Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко

      Также Добош пишет, что Кузьменко познакомилась с подозреваемым Андреем Антоненко в 2016 году. Сам Антоненко, к слову, ранее говорил, что вообще не знаком с Дугарь.

      В тексте подозрения, которое озвучила прокуратура, говорится о том, что Андрей Антоненко "подыскал и привлек жительницу Киева Кузьменко Юлию и военнослужащего по контракту Дугар Яну".

      • Но адвокат утверждает, что все фигуранты дела вообще не были знакомы на момент гибели Шеремета. 

      Кроме этого, адвокат Добош обнародовал скриншоты из мессенджера Юли Кузьменко. Фото, по мнению юриста, свидетельствуют, что Кузьменко переписывалась с подругой с 20:37 до 20:50 19 июля 2016.

      Напомним, на шумной пресс конференции в МВД 12 декабря утверждали: телефон Кузьменко 19 июля 2016 с 19 часов был неактивным, что для нее не характерно.

      Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

      • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве от взрыва его автомобиля.
      • Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.
      • 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения. 

      Шеремета
      Постановления о мере пресечения Дугарь, Кузьменко и Антоненко / Инфографика 24 канала

      Видео об убийстве Павла Шеремета:

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      15 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Новости Украины Яна Дугарь
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