У нас есть два варианта, – Сенцов прокомментировал расследование убийства Шеремета

Бывший политзаключенный Кремля и режиссер Олег Сенцов считает, что в расследовании дела убийства Павла Шеремета есть два варианта: это дело рук пятерых подозреваемых, или это – измена.

Сенцов в фейсбуке написал, что если Павла Шеретема убили 5 подозреваемых, то это действительно ужас.

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Второй вариант Сенцов назвал "еще хуже".

Или кто-то хочет удержаться на своей должности любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это предательство,

– подчеркнул Сенцов.

Бывший политзаключенный Кремля добавил, что он не знает правды, но хочет ее узнать, как и все граждане Украины. "Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", – подчеркнул Олег Сенцов.

Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителю издания "Украинская правда".



На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось; Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.​

Кстати: Суд избрал меру пресечения Антоненко – фигуранту дела об убийстве Шеремета

Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета: