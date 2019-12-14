Ми маємо два варіанти, – Сенцов прокоментував розслідування вбивства Шеремета

Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов вважає, що у розслідуванні справи вбивства Павла Шеремета є два варіанти: це справа рук п’ятьох підозрюваних, або це – зрада.

Сенцов у фейсбуці написав, що якщо Павла Шеретема вбили 5 підозрюваних, то це дійсно жах.

Читайте також: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

Другий варіант Сенцов назвав "ще гіршим".

Або хтось хоче утриматися на своїй посаді будь-якою ціной, дискредитувавши при цьому атошників і волонтерів. Другий варіант ще гірший, тому що це зрада,

– наголосив Сенцов.

Колишній політв'язень Кремля додав, що він не знає правди, але хоче її дізнатися, як і всі громадяни України. "Надія на справедливий суд та нові, однозначні докази, і на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості", – підкреслив Олег Сенцов.

Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". П ідозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". П ідозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

До речі: Суд обрав запобіжний захід Антоненку – фігуранту справи про вбивство Шеремета

Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета: