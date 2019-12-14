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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Ми маємо два варіанти, – Сенцов прокоментував розслідування вбивства Шеремета

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      Сенцов прокоментував розслідування вбивства Шеремета / Getty images

      Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов вважає, що у розслідуванні справи вбивства Павла Шеремета є два варіанти: це справа рук п’ятьох підозрюваних, або це – зрада.

      Сенцов у фейсбуці написав, що якщо Павла Шеретема вбили 5 підозрюваних, то це дійсно жах.

      Читайте також: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

      Другий варіант Сенцов назвав "ще гіршим".

      Або хтось хоче утриматися на своїй посаді будь-якою ціной, дискредитувавши при цьому атошників і волонтерів. Другий варіант ще гірший, тому що це зрада,
      – наголосив Сенцов.

      Колишній політв'язень Кремля додав, що він не знає правди, але хоче її дізнатися, як і всі громадяни України. "Надія на справедливий суд та нові, однозначні докази, і на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості", – підкреслив Олег Сенцов.

      Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".

      На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю;
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета;
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося;
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      До речі: Суд обрав запобіжний захід Антоненку – фігуранту справи про вбивство Шеремета

      Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Олег Сенцов Кримінальні новини Андрій Антоненко Riffmaster Яна Дугарь Юлія Кузьменко
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