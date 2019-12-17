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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого по делу Шеремета

      После всего 50 Читати новину українською

      Про подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета, отсутствие мотива преступления, судебное расследование, участие Владимира Зеленского в деле и разницу в фото в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал адвокат Андрея Антоненко Константин Татарченко.

      О защите Антоненко

      – В процессе наших разговоров, в процесс обработки информации, которую мы почти ежечасно получаем от разных источников (в том числе и процессуальных), мы пришли к выводу, что мой клиент Андрей Антоненко Riffmaster и другое лицо (я пока не буду называть кто, ибо это не мой клиент), имеют стопроцентное алиби. И я думаю, что мы в ближайшее время неприятно удивим Арсена Авакова.

      Читайте также: Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

      Есть ли козыри у следствия

      – Я сомневаюсь, что там (у следствия – "24") есть серьезные козыри. Потому что сторона обвинения пыталась приобщить к материалам уголовного производства, обосновывая свои требования относительно ареста Riffmaster (Антоненко), дополнительные документы, связанные с якобы изъятием мины МОН-50. Но следственный судья в этом отказал.

      Важно: Экспертизы в отношении подозреваемых в деле Шеремета противоречат друг другу, – расследование СМИ

      Глава МВД Арсен Аваков во время брифинга по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета заявлял, что следствие обнародовало всего лишь 5% доказательств против этих подозреваемых, а имеет еще 95%, которые пока обнародовать не может.

      – Те 5%, о которых говорил министр внутренних дел, я думаю, что это не более, чем самореклама.

      Смотрите видео брифинга о расследовании убийства Павла Шеремета:

      Об отсутствии мотива

      – Отсутствие мотива приведет к тому, что перспектива этого уголовного производства в суде будет просто нулевая. И найти этот мотив в наших подзащитных можно только искусственно и таким образом, как сейчас это делается. То есть людей просто изолировали.

      – Кстати, очень интересный факт. Судья Вовк рассматривал 3 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении 3 человек. Но 1 человек получил круглосуточный домашний арест (Дугарь – "24"), а другие два лица (Кузьменко и Антоненко – "24") получили содержание под стражей. Хотя подозрение и его объем у всех одинаковы.

      Что говорил о мотиве преступления Аваков:

      Накануне в телеэфире, отвечая на вопрос о том, что было мотивом для людей, которые совершили убийство, Аваков напомнил об обнародованных аудиозаписях, на которых якобы подозреваемая Юлия Кузьменко предлагает принести в "сакральную жертву" волонтерку Марусю Звиробий или ее детей.

      "У меня разрыв сознания – какой может быть мотив? Это шизофрения, неадекватность... И так – это была бы просто болтовня мужчин или женщин, но эти люди имеют отношение к конкретному обвинению. Поэтому эту болтовню я уже воспринимаю как прикладную вещь", – сказал Аваков.

      По мнению министра, ключевой мотив – это дестабилизация.

      Возможно, там есть нюансы. Я не исключаю ситуацию, что, возможно, там есть месть за деятельность Павла с территории другого государства,
      – добавил глава МВД.

      О судебном заседании

      – Судебное заседание было срежиссировано еще до его начала. Я подал соответствующее ходатайство о том, что есть свидетель и не один. Если бы суд был объективным, как того требует закон, вызвал бы его (свидетеля, – 24 канал) и выслушал бы. А потом дал бы свою оценку в соответствующем решении.

      Интересно! Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

      О разнице в фото

      – Пытались доказать это следователям в суде. Это делал и сам Андрей. Там есть и другие фото в деле. И он обращал внимание, что у него есть татуировки на руках, а на тех фото – нет их. Мы это отмечали в следственном суде. Наши доводы длились около 3 часов, но это, увы, не вызвало никаких сомнений у следственного суди.

      шеремет антоненко
      На фотографиях видно, что есть разница в росте

      Об участии Зеленского по делу

      – Если президент вышел и сказал: "Спасибо Вам Арсен Борисович за то, что установили убийц. Я жду от Вас последнего этапа, когда Вы мне скажете, кто же заказал это убийство. То что должен делать судья. Выступление президента во время брифинга является беспрекословно давлением на судебную систему и правоохранительные органы.

      Важно! Либо некомпетентность, либо политическое давление, – Кабакаев о подозрении Антоненко

      – Есть вопрос, почему президент, когда издал указ о роспуске Верховной Рады, отсутствовал во время судебного заседания. И он мотивировал это тем, чтобы не осуществлять давление на суд – я пойду, а суд пусть принимает решение. Но в этом случае он присутствовал. Тем более, думаю, что это такая тонкая игра министра внутренних дел.

      – Он, можно так сказать, подставил президента в этом вопросе. И президент не является юристом, поэтому ему трудно оценивать факты с точки зрения их принадлежности и допустимости.

      О слабых доказательствах

      Также расследование дела убийства Павла Шеремета прокомментировал эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Он отметил, что доказательства причастности волонтеров и ветеранов украинско-российской войны являются слабыми. Их хватает лишь для того, чтобы сообщить о подозрении, но они не доказывают вину людей.

      "Это скорее подсказка для следствия, что надо доказательную базу строить на более сильных доказательствах", – заявил эксперт.

      Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      підозрювані у вбивства Павла Шеремета імена запобіжний захід Дугарь, Кузьменко, Антоненко
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Расследования Арсен Аваков После всего Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Министерство внутренних дел Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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