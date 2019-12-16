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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Либо некомпетентность, либо политическое давление, – Кабакаев о подозрении Антоненко

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      Необоснованное подозрение Андрею Антоненко по делу об убийстве Павла Шеремета может свидетельствовать либо о некомпетентности правоохранительных органов, либо о политическом давлении.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал волонтер и координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

      К теме: Суд избрал меру пресечения Антоненко – фигуранту дела об убийстве Шеремета

      Он подчеркнул: если человек виноват (и неважно, был он волонтером или воевал), это должно быть доказано и он должен понести наказание.

      Однако волонтер обеспокоен тем, что происходит в расследовании дела по убийству Павла Шеремета. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов не могут полностью аргументировать вручение подозрения и поэтому говорят абсурдные вещи, например такие, как Андрею Антоненко.

      О каком вручении подозрения идет речьАндрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. В деле его подозревают в участии закладки взрывчатки под авто Шеремета.

      Вот как артист зачитал подозрение следствия Антоненко в убийстве Шеремета: "Антоненко Андрей Сергеевич, увлекшись ультра националистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разжигал в обществе межнациональную рознь. Стремясь делать свои взгляды объектом общественности, что..."

      Это просто абсурд. Вы даже не можете составить нормальное подозрение. Если не можете, то о каком обвинении может идти речь? Мне кажется, что это либо некомпетентность органов, либо политическое давление,
       подчеркнул Кабакаев.

      Какие доказательства имеет следствие против Антоненко:

      Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

      Доказательства следствия против Антоненко:

      • Выводы экспертизы свидетельствуют, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.
      • Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.
      • Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.
      • Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
      • Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

      Видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Андрей Антоненко Riffmaster Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Новости Украины Новости политики
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