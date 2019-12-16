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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Або некомпетентність, або політичний тиск, – Кабакаєв про підозру Антоненку

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      Недостатньо обгрунтована підозра Андрію Антоненку у справі щодо вбивства Павла Шеремета може свідчити або про некомпетентність правоохоронних органів, або про політичний тиск.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив волонтер і координатор проєкту "Стоп Терор" Семен Кабакаєв.

      До теми: Суд обрав запобіжний захід Антоненку – фігуранту справи про вбивство Шеремета

      Він наголосив: якщо людина винна (і неважливо, була вона волонтером чи воювала), це має бути доведено і вона мусить понести покарання. 

      Однак волонтер стурбований тим, що відбувається у розслідування справи щодо вбивства Павла Шеремета. На його думку, працівники правоохоронних органів не можуть повністю аргументувати вручення підозри і тому кажуть абсурдні речі, наприклад, такі як Андрію Антоненку. 

      Про яке вручення підозри йдеться Андрій Антоненко– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. У справі його підозрюють в участі закладання вибухівки під авто Шеремета.

      Ось як артист зачитав підозру слідства Антоненку у вбивстві Шеремета: "Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультра націоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розпалював у суспільстві міжнаціональну ворожнечу. Прагнучи робити свої погляди об’єктом громадськості, що..."

      Це просто абсурд. Ви навіть не можете скласти нормальну підозру. Якщо не можете, то про яке звинувачення може йти мова? Мені здається, що це або некомпетентність органів, або політичний тиск,
      – наголосив Кабакаєв.

      Які докази має слідство проти Антоненка:

      Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

      Докази слідства проти Антоненка:

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      Відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Андрій Антоненко Riffmaster
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