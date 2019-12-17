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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Адвокат Антоненко сомневается, что у следствия есть козыри против фигурантов дела Шеремета

      17 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / niklife.com.ua

      У следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вряд ли есть серьезные козыри против одного из подозреваемых в преступлении, ветерана Андрея Антоненко. А раскрытые якобы всего 5% улик против подозреваемых является саморекламой главы МВД Арсена Авакова.

      "Я сомневаюсь, что там (у следствия) есть серьезные козыри. Потому что сторона обвинения пыталась приобщить к материалам уголовного производства, обосновывая свои требования относительно ареста Riffmaster (Антоненко), дополнительные документы, связанные с якобы изъятием мины МОН-50. Но следственный судья в этом отказал", – сказал в программе "После всего" на 24 канале адвокат Антоненко – Константин Татарченко.

      Читайте также: Экспертизы в отношении подозреваемых в деле Шеремета противоречат друг другу, – расследование СМИ

      Глава МВД Арсен Аваков во время брифинга по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета заявлял, что следствие обнародовало всего лишь 5% доказательств против этих подозреваемых, а имеет еще 95%, которые пока обнародовать не может.

      Те 5%, о которых говорил министр внутренних дел, я думаю, что это не более, чем самореклама,
      – убежден адвокат Антоненко.

      На вопросы ведущего программы Дмитрия Гнапа, действительно ли в квартире Антоненко была мина, Татарченко ответил: "Нам не известно об этом. Материалов уголовного производства по этим обстоятельствам мы не видели".

      Но, пообщавшись непосредственно с нашим клиентом, он нас заверил, как и члены его семьи, о том, что никаких взрывчатых веществ или оружия дома не держит,
      – добавил защитник Антоненко.

      Что известно о мине в квартире Антоненко

      14 декабря Аваков заявил, что когда 12 декабря к Антоненко пришли следователи, ветеран написал смс брату своей жены и попросил вынести из квартиры "зеленую штуку". Полиция установила, что говорилось о мине МОН-50 в полуразобранном состоянии.

      При этом Аваков не утверждал, что найденная "зеленая штука" – элемент той же бомбы, которую заложили под авто Шеремета.

      Важно: Экспертизы в отношении подозреваемых в деле Шеремета противоречат друг другу, – расследование СМИ

      Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

      підозрювані у вбивства Павла Шеремета імена запобіжний захід Дугарь, Кузьменко, Антоненко
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      16 декабря
      304
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Расследования Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Министерство внутренних дел Криминальные новости Оружие
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