Адвокат Антоненко сомневается, что у следствия есть козыри против фигурантов дела Шеремета

У следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вряд ли есть серьезные козыри против одного из подозреваемых в преступлении, ветерана Андрея Антоненко. А раскрытые якобы всего 5% улик против подозреваемых является саморекламой главы МВД Арсена Авакова.

"Я сомневаюсь, что там (у следствия) есть серьезные козыри. Потому что сторона обвинения пыталась приобщить к материалам уголовного производства, обосновывая свои требования относительно ареста Riffmaster (Антоненко), дополнительные документы, связанные с якобы изъятием мины МОН-50. Но следственный судья в этом отказал", – сказал в программе "После всего" на 24 канале адвокат Антоненко – Константин Татарченко.

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Глава МВД Арсен Аваков во время брифинга по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета заявлял, что следствие обнародовало всего лишь 5% доказательств против этих подозреваемых, а имеет еще 95%, которые пока обнародовать не может.

Те 5%, о которых говорил министр внутренних дел, я думаю, что это не более, чем самореклама,

– убежден адвокат Антоненко.

На вопросы ведущего программы Дмитрия Гнапа, действительно ли в квартире Антоненко была мина, Татарченко ответил: "Нам не известно об этом. Материалов уголовного производства по этим обстоятельствам мы не видели".

Но, пообщавшись непосредственно с нашим клиентом, он нас заверил, как и члены его семьи, о том, что никаких взрывчатых веществ или оружия дома не держит,

– добавил защитник Антоненко.

Что известно о мине в квартире Антоненко

14 декабря Аваков заявил, что когда 12 декабря к Антоненко пришли следователи, ветеран написал смс брату своей жены и попросил вынести из квартиры "зеленую штуку". Полиция установила, что говорилось о мине МОН-50 в полуразобранном состоянии.

При этом Аваков не утверждал, что найденная "зеленая штука" – элемент той же бомбы, которую заложили под авто Шеремета.

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Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".