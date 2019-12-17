Адвокат Антоненко сомневается, что у следствия есть козыри против фигурантов дела Шеремета
У следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вряд ли есть серьезные козыри против одного из подозреваемых в преступлении, ветерана Андрея Антоненко. А раскрытые якобы всего 5% улик против подозреваемых является саморекламой главы МВД Арсена Авакова.
"Я сомневаюсь, что там (у следствия) есть серьезные козыри. Потому что сторона обвинения пыталась приобщить к материалам уголовного производства, обосновывая свои требования относительно ареста Riffmaster (Антоненко), дополнительные документы, связанные с якобы изъятием мины МОН-50. Но следственный судья в этом отказал", – сказал в программе "После всего" на 24 канале адвокат Антоненко – Константин Татарченко.
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Глава МВД Арсен Аваков во время брифинга по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета заявлял, что следствие обнародовало всего лишь 5% доказательств против этих подозреваемых, а имеет еще 95%, которые пока обнародовать не может.
Те 5%, о которых говорил министр внутренних дел, я думаю, что это не более, чем самореклама,
– убежден адвокат Антоненко.
На вопросы ведущего программы Дмитрия Гнапа, действительно ли в квартире Антоненко была мина, Татарченко ответил: "Нам не известно об этом. Материалов уголовного производства по этим обстоятельствам мы не видели".
Но, пообщавшись непосредственно с нашим клиентом, он нас заверил, как и члены его семьи, о том, что никаких взрывчатых веществ или оружия дома не держит,
– добавил защитник Антоненко.
Что известно о мине в квартире Антоненко
14 декабря Аваков заявил, что когда 12 декабря к Антоненко пришли следователи, ветеран написал смс брату своей жены и попросил вынести из квартиры "зеленую штуку". Полиция установила, что говорилось о мине МОН-50 в полуразобранном состоянии.
При этом Аваков не утверждал, что найденная "зеленая штука" – элемент той же бомбы, которую заложили под авто Шеремета.
Важно: Экспертизы в отношении подозреваемых в деле Шеремета противоречат друг другу, – расследование СМИ
Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца.
- Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.
- Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:
Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".