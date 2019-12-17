Адвокат Антоненка сумнівається, що у слідства є серйозні козирі проти фігурантів справи Шеремета
У слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета навряд чи є серйозні козирі проти одного з підозрюваних у злочині, ветерана Андрія Антоненка. А розкриті нібито всього 5% доказів проти підозрюваних є саморекламою глави МВС Арсена Авакова.
"Я сумніваюся, що там (у слідства) є серйозні козирі. Тому що сторона обвинувачення намагалась долучити до матеріалів кримінального провадження, обґрунтовуючи свої вимоги щодо арешту Riffmaster (Антоненка), додаткові документи, пов’язані з нібито вилученням міни МОН-50. Але слідчий суддя в цьому відмовив", – сказав у програмі Після всього на 24 каналі адвокат Антоненка – Костянтин Татарченко.
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Глава МВС Арсен Аваков під час брифінгу щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета заявляв, що слідство оприлюднило всього лише 5% доказів проти цих підозрюваних, а має ще 95%, які наразі оприлюднити не може.
Ті 5%, про які казав міністр внутрішніх справ, я думаю, що це не більше, як самореклама,
– переконаний адвокат Антоненка.
На запитання ведучого програми Дмитра Гнапа, чи справді у квартирі Антоненка була міна, Татарченко відповів: "Нам не відомо про це. Матеріалів кримінального провадження щодо цих обставин ми не бачили".
Але, поспілкувавшись безпосередньо з нашим клієнтом, він нас запевнив, як і члени його сім’ї, про те, що жодних вибухових речовин чи зброї вдома він не тримає,
– додав захисник Антоненка.
Що відомо про міну у квартирі Антоненка
14 грудня Аваков заявив, що коли 12 грудня до Антоненка прийшли слідчі, ветеран написав смс братові своєї дружини і попросив винести з квартири "зелену штуку". Поліція встановила, що мовилося про міну МОН-50 у напіврозібраному стані.
При цьому Аваков не стверджував, що знайдена "зелена штука" – елемент тієї ж бомби, яку заклали під авто Шеремета.
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Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці.
- Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.
- Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.
Підозрювані у вбивства Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:
Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".