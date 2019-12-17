Адвокат Антоненка сумнівається, що у слідства є серйозні козирі проти фігурантів справи Шеремета

У слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета навряд чи є серйозні козирі проти одного з підозрюваних у злочині, ветерана Андрія Антоненка. А розкриті нібито всього 5% доказів проти підозрюваних є саморекламою глави МВС Арсена Авакова.

"Я сумніваюся, що там (у слідства) є серйозні козирі. Тому що сторона обвинувачення намагалась долучити до матеріалів кримінального провадження, обґрунтовуючи свої вимоги щодо арешту Riffmaster (Антоненка), додаткові документи, пов’язані з нібито вилученням міни МОН-50. Але слідчий суддя в цьому відмовив", – сказав у програмі Після всього на 24 каналі адвокат Антоненка – Костянтин Татарченко.

Читайте також: Відсутність мотиву у вбивстві Шеремета призведе до нульової перспективи справи в суді, – адвокат

Глава МВС Арсен Аваков під час брифінгу щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета заявляв, що слідство оприлюднило всього лише 5% доказів проти цих підозрюваних, а має ще 95%, які наразі оприлюднити не може.

Ті 5%, про які казав міністр внутрішніх справ, я думаю, що це не більше, як самореклама,

– переконаний адвокат Антоненка.

На запитання ведучого програми Дмитра Гнапа, чи справді у квартирі Антоненка була міна, Татарченко відповів: "Нам не відомо про це. Матеріалів кримінального провадження щодо цих обставин ми не бачили".

Але, поспілкувавшись безпосередньо з нашим клієнтом, він нас запевнив, як і члени його сім’ї, про те, що жодних вибухових речовин чи зброї вдома він не тримає,

– додав захисник Антоненка.

Що відомо про міну у квартирі Антоненка

14 грудня Аваков заявив, що коли 12 грудня до Антоненка прийшли слідчі, ветеран написав смс братові своєї дружини і попросив винести з квартири "зелену штуку". Поліція встановила, що мовилося про міну МОН-50 у напіврозібраному стані.

При цьому Аваков не стверджував, що знайдена "зелена штука" – елемент тієї ж бомби, яку заклали під авто Шеремета.

Важливо: Експертизи щодо підозрюваних у справі Шеремета суперечать одна одній, – розслідування ЗМІ

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета



Підозрювані у вбивства Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".