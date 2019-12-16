Адвокат Антоненко прокомментировал разницу в фото из соцсетей и камер наблюдения

В деле есть экспертизы видео с камер наблюдений, по которым следствие вышло на Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Затем эти фотографии сравнивали с фотографиями подозреваемых в социальных сетях.

Как отметил Дмитрий Гнап в программе "После всего", благодаря этому следствие пришло к выводу, что мол Антоненко и человек, который засветился на видеозаписях – одно и то же лицо.

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Сравнение фото из социальных сетей и камер наблюдения

На фото видно, что рост людей отличается. Это прокомментировал адвокат арестованного Андрея Антоненко Константин Татарченко.

Пытались доказать это следователям в суде. Это делал и сам Андрей. Там есть и другие фото в деле. И он обращал внимание, что у него есть татуировки на руках, а на тех фото – их нет. Мы это отмечали в следственном суде. Наши доводы продолжались около 3 часов, но это, к сожалению, не вызывало никаких сомнений у следователя суде,

– заявил правозащитник.

Что известно о подозрении Антоненко:

► Кто такой Антоненко. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант.

► В чем подозревают Антоненко. По делу его подозревают в участии закладки взрывчатки под автомобиль Шеремета.

► Каково решение суда. Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

Доказательства следствия против Антоненко

Выводы экспертизы свидетельствуют, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными из 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

► Почему часть общества возмутилась:

Часть украинского общества возмутилась, поскольку считает, что предоставленных доказательств недостаточно (например внешнее сходство, место проживания недалеко от взрыва, телефонные разговоры).

По основной версии правоохранителей, Шеремета убили для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако эта версия вызвала немало критики в обществе, ведь такое убийство не похоже на дестабилизацию, кроме этого часть граждан не понимает – зачем подозреваемым (ветеранам и волонтерам) делать это.

Видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета